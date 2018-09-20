PlayStation Classic снова выйдет в свет! Поклонники ликуйте!

Чтобы отпраздновать 24-летие консоли PlayStation, компания Sony выпускает PlayStation Classic 3 декабря. Консоль будет выглядеть так же, как и его предшественник, включая все те же кнопки и внешний вид.

Только будет отсутствовать считывателя дисков. В комплекте с двумя оригинальными джойстиками будут идти 20 игр включая Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4 и Wild Arms. Вместо стандартного телевизионного AV порта, в нем встроен HDMI порт. Зарезервировать PlayStation Classic можно уже сейчас на сайте Sony PlayStation за скромные 99 долларов.