PlayStation Classic выпустили за 99 баксов

Компания Sony официально анонсировала новую приставку под названием PlayStation Classic. Точнее, новая она лишь отчасти, ведь это что-то ремастер-версии классической PlayStation первого поколения. Новинка обзавелась двадцатью играми, которые идут сразу в комплекте и добавить новые у вас возможности не будет. В комплекте также есть два контроллера, они аналоговые, то есть без стиков и вибрации, плюс кабель для подключения к современным мониторам или телевизорам. Отличное решение на тот случай, если вы хотите поиграть в старые-добрые проекты, но пока что не хотите тратить деньги на геймпад для ПК и время на эмуляторы. Просто покупаете эту красоту за 100 долларов и играете сразу из коробки в любимые игры. Думаю, это отличный вариант подарка тому, кто давно играл в подобные проекты.