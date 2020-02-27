PlayStation Plus в марте подарит Shadow of the Colossus и Sonic Forces для PlayStation 4

2020-02-27, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - PlayStation Plus; [80]
Компания Sony объявила список бесплатных игр, которые получат подписчики PlayStation Plus в марте месяце 2020 года.

В март месяц подписчики получать две игры: Shadow of the Colossus и Sonic Forces. Обе игры будут доступны бесплатно с 3 марта по 6 апреля.

Shadow of the Colossus

В Shadow of the Colossus игрок отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть возлюбленную к жизни. Для этого геймеру нужно убить нескольких колоссов, которые и хранят ключ к мистической силе.

Sonic Forces

Геймерам разработчики предлагают сыграть не только за Соника, но и собственного зверька, которого геймеры смогут создать самостоятельно в редакторе персонажей. Злодеем выступит знакомый Доктор Роботник, но теперь на его стороне сражается и загадочный Инфинит, который опережает по скорости даже синего ежа.


Комментарии и отзывы PlayStation Plus
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor