PlayStation Portal работает на очень старом процессоре

Исходный код операционной системы портативной консоли PlayStation Portal был опубликован в сети буквально несколько дней назад, раскрыв дополнительную информацию о подсистеме, на основе которой работает данная консоль. Если верить информации, которая была представлена в коде, то работает портативная приставка на базе процессора Snapdragon 680. Правда, эта информация немного сбивает с толку, потому что несколько недель назад появилось видео с разборкой консоли, на котором было заметно, что продукт работает на базе процессора Snapdragon 662. Соответственно, пока что есть вопросы к надёжности полученной информации — мы сомневаемся, что компания Sony использует разные чипы для разных регионов мира, но, с другой стороны, такое в индустрии уже случалось.

Всё же нужно понимать, что PlayStation Portal не совсем тот портативный игровой ПК, который игроки ждали от Sony с момента закрытия линейки PlayStation Vita. PlayStation Portal выполняет свою задачу и делает это исключительно хорошо — это просто экран с геймпадом, который позволяет стримить контент из консоли на портативное устройство, чтобы играть в любом месте на планете, где есть интернет, в современные релизы. Домашняя консоль просто стримит контент на портативное устройство, а пользователь может брать его куда захочет и не думать о том, что играть нужно на смартфоне, например. Правда, за такие деньги железо всё же достаточно посредственное — Snapdragon 662 очень слабый чип.
Вертикальная зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-…
Сегодня мы рассмотрим вертикальную зарядную станцию DOBE TP5-0557S для двух геймпадов DualSense. Защита …
Практичная зарядная станция для DualShock 4. Обзор DOBE TP4-…
Изучаемый сегодня аксессуар DOBE TP4-19012 проводит зарядку двух геймпадов DualShock 4, используя проприе…
PlayStation 5 Pro уже готовится к официальному анонсу…
Буквально на прошлой неделе компания Sony официально анонсировала Slim-версию своей консоли нового поколе…
PlayStation 5 теперь поддерживает SSD до 8 ТБ…
Очередное обновление программного обеспечения для PlayStation 5 позволяет использовать SSD-накопители ёмк…
Защитный кейс для шлема PS5 VR2. Обзор DOBE TP5-2521…
Шлем виртуальной реальности PS5 VR2 и комплектные геймпады для него хранить проблематично, они занимают м…
Valve анонсировала консоль Steam Deck OLED …
Компания Valve представила обновленную игровую консоль Steam Deck OLED, которая может похвастаться заметн…
Консоль ASUS ROG Ally на Ryzen Z1 появилась в продаже …
Компания ASUS дала старт продажам lдоступной версии портативной игровой консоли ROG Ally на основе 6-ядер…
Подставка с подсвекой для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1562…
В недавнем анонсе уменьшенной версии PlayStation 5 внимание помимо консоли уделили также новой подставке.…
Продвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525BПродвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525B
Зарядная станция для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0515BЗарядная станция для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0515B
Набор для хранения PS5 VR2 и зарядки контроллеров. Обзор DOBE TP5-2523Набор для хранения PS5 VR2 и зарядки контроллеров. Обзор DOBE TP5-2523
Улучшение охлаждения PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1523EУлучшение охлаждения PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1523E
Зарядная станция для PlayStation VR2. Обзор DOBE TP5-2517Зарядная станция для PlayStation VR2. Обзор DOBE TP5-2517
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor