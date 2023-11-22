PlayStation Portal работает на очень старом процессоре

Исходный код операционной системы портативной консоли PlayStation Portal был опубликован в сети буквально несколько дней назад, раскрыв дополнительную информацию о подсистеме, на основе которой работает данная консоль. Если верить информации, которая была представлена в коде, то работает портативная приставка на базе процессора Snapdragon 680. Правда, эта информация немного сбивает с толку, потому что несколько недель назад появилось видео с разборкой консоли, на котором было заметно, что продукт работает на базе процессора Snapdragon 662. Соответственно, пока что есть вопросы к надёжности полученной информации — мы сомневаемся, что компания Sony использует разные чипы для разных регионов мира, но, с другой стороны, такое в индустрии уже случалось.

Всё же нужно понимать, что PlayStation Portal не совсем тот портативный игровой ПК, который игроки ждали от Sony с момента закрытия линейки PlayStation Vita. PlayStation Portal выполняет свою задачу и делает это исключительно хорошо — это просто экран с геймпадом, который позволяет стримить контент из консоли на портативное устройство, чтобы играть в любом месте на планете, где есть интернет, в современные релизы. Домашняя консоль просто стримит контент на портативное устройство, а пользователь может брать его куда захочет и не думать о том, что играть нужно на смартфоне, например. Правда, за такие деньги железо всё же достаточно посредственное — Snapdragon 662 очень слабый чип.