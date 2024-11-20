PlayStation Portal теперь стримит игры из облака

Сегодня компания Sony официально добавляет очень важную новую функцию в свою портативную приставку PlayStation Portal — теперь гаджет поддерживает облачный стриминг. Стоит напомнить, что на запуске устройство могло транслировать только игры с PS5 через Wi-Fi. Но с данным обновлением системы, которое начнёт распространяться уже сегодня по всему миру, пользователи смогут стримить выбранные игры из каталога PlayStation Plus на PlayStation Portal. Правда, данная функция запускается в режиме бета-тестирования, и для её использования потребуется подписка PlayStation Plus Premium. Также для стриминга в разрешении 720p необходима минимальная скорость интернета в 7 Мбит/с, а для 1080p — минимум 14 Мбит/с.

Однако некоторые возможности PlayStation Plus на этапе запуска стриминга в облаке для PlayStation Portal будут недоступны — включая демо-версии игр, голосовой чат в группах, приглашения в игры для некоторых проектов, 3D-аудио и все встроенные покупки. Кроме того, стриминг PS4 и PS3 игр пока не поддерживается, плюс данная функция будет недоступна для детских аккаунтов. Кроме того, обновление PlayStation Portal реализует улучшения в области звука — в компании заявили, что было существенно снижено минимальное значение громкости и добавлена возможность настройки устройств PlayStation Link прямо из настроек Portal. Но данная функция доступна лишь в определённых странах мира, так что придётся подождать более широкой доступности.