PlayStation Portal теперь стримит игры из облака

Однако некоторые возможности PlayStation Plus на этапе запуска стриминга в облаке для PlayStation Portal будут недоступны — включая демо-версии игр, голосовой чат в группах, приглашения в игры для некоторых проектов, 3D-аудио и все встроенные покупки. Кроме того, стриминг PS4 и PS3 игр пока не поддерживается, плюс данная функция будет недоступна для детских аккаунтов. Кроме того, обновление PlayStation Portal реализует улучшения в области звука — в компании заявили, что было существенно снижено минимальное значение громкости и добавлена возможность настройки устройств PlayStation Link прямо из настроек Portal. Но данная функция доступна лишь в определённых странах мира, так что придётся подождать более широкой доступности.