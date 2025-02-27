PlayStation VR 2 подешевел на 150 долларов

Сегодня появилась официальная информация о том, что компания Sony снижает цену на гарнитуру PlayStation VR 2 — это произойдёт уже в марте. Теперь устройство будет стоить всего 400 долларов вместо первоначальных 549 долларов при запуске в феврале 2023 года. Снижение цен затронет и другие регионы — в Европе модель будут продавать за 450 евро, в Великобритании за 400 фунтов, а в Японии за 66980 йен. Сама компания Sony называет это отличным моментом, чтобы погрузиться в захватывающий мир PS VR2, однако стоит напомнить, что данная скидка последовала после сообщений о приостановке производства PSVR 2 из-за избыточных запасов на складах. В марте 2024 года издание Bloomberg сообщало, что компания пытается реализовать нераспроданные запасы гарнитуры, а текущее снижение цены намекает, что аксессуар для PS5 всё ещё не продаётся так хорошо, как ожидала Sony.

Изначальная цена в 549 долларов делала PS VR 2 дороже самой консоли PS5, а нехватка контента только усугубила ситуацию. Новая цена в 400 долларов может способствовать росту продаж, особенно учитывая, что теперь гарнитуру можно подключить к ПК с помощью официального адаптера за 60 долларов. Также появились слухи, что Sony работает над поддержкой контроллеров PS VR 2 для Apple Vision Pro, о чём, возможно, будет объявлено позже в этом году. Но тем, кто совсем недавно купил этот шлем за 550 долларов, будет довольно обидно, так как они, получается, переплатили 150 долларов за тот же шлем виртуальной реальности.