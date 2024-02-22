PlayStation VR2 теперь нативно поддерживается на ПК

На протяжении достаточно длительного времени консоль компании Sony являлась довольно закрытой платформой, которая никак не связана ни с ПК, ни с другими устройствами на рынке — в том числе консольном. Но, видимо, ситуация достаточно сильно изменилась в последнее время, потому что японский гигант принял решение отказаться от эксклюзивности некоторых своих продуктов в пользу вполне понятного желания покорить и рынок ПК. Для этого компания сначала выпустила на компьютерах сразу несколько своих видеоигр, которые длительное время были эксклюзивами платформы PlayStation, а сегодня компания официально сообщила о том, что шлем виртуальной реальности PlayStation VR2 теперь тоже будет работать с ПК, что само по себе достаточно большая новость.

Дело в том, что на текущий момент у компании есть несколько продуктов, которые успешно работают с компьютерами. Например, вы можете без проблем задействовать геймпады текущего или прошлого поколений, чтобы играть в различного рода игры на своём компьютере, потому что это в определённых жанрах просто удобнее и практичнее. Кроме того, теперь у вас будет возможность достаточно просто и понятно подключиться к виртуальной реальности, потому что у вас не будет необходимости тратить ресурсы на дорогостоящие шлемы, у которых не такая уж хорошая поддержка на самом деле на текущий момент. Это очень приятно, вот только контента под данный шлем не так много, как многим хотелось бы, и играть придётся в не самые крутые проекты.
Microsoft Copilot официально вышел на Android…
Многие пользователи давно хотели попробовать искусственный интеллект в работе или просто прикоснуться к э…
Apple Vision Pro использует систему чиплетов для процессора …
Можно смело заявить, что шлем дополненной реальности Apple Vision Pro — одно из самых сложных технологиче…
Apple готовится к старту продаж шлема Vision Pro…
Шлем дополненной реальности Vision Pro от Apple поступит в продажу 2 февраля текущего года, а предварител…
LG представила передовой проектор CineBeam Qube HU710PB…
Сегодня известная корейская компания LG официально представила свой новейший проектор под названием LG Ci…
Samsung Glasses начнут продавать уже в начале 2024 года…
Сегодня появилась информация от инсайдеров о том, что корейский гигант Samsung планирует назвать свое сле…
Появился первый чехол для Apple Vision Pro…
В июне на мероприятии WWDC 2023 компания Apple анонсировала свою передовую гарнитуру Vision Pro и с тех п…
PlayStation VR2 теперь нативно поддерживается на ПК…
На протяжении достаточно длительного времени консоль компании Sony являлась довольно закрытой платформой,…
Apple Vision Pro получит прошлогодний чип М2…
В ходе официального анонса шлема дополненной реальности Apple Vision Pro компания Apple заявила, что ново…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor