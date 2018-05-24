PlayStation говорит о завершении цикла

В компании Sony заговорили о последнем цикле жизни приставки PlayStation. Собственно, это далеко не новость, ведь в сети достаточно долго уже обсуждают то, что скоро компания покажет новую консоль. Однако, когда об этом говорит официальный представитель компании, то ощущения совсем иные. Так вот, глава компании заявил, что вскоре продажи консолей упадут — цикл уже подходит к концу. Вскоре, через год-полтора, нам покажут новую приставку, которая будет заметно мощнее предыдущего поколения. Какой именно она будет никто не говорит, но там явно будет 4К в полноценном виде и пара-тройка новых игр, которые будут издаваться только на этой приставке. Так что если вы думали в ближайшие полгода покупать PS4, то лучше подождите немного и потом приобретайте уже новинку. Либо берите сейчас и играйте.