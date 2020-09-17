PlayStation объявила цены на игры и аксессуары на консоль нового поколения
Компания Sony официально объявила дату старта продаж консоли нового поколения. В России ее можно приобрести с 19 ноября по цене в 37 999 рублей за цифровую версию PlayStation 5 Digital Edition или за 46 999 рублей в случае с моделью с дисководом Ultra HD Blu-ray. Предзаказ можно оформить уже сейчас в онлайн-магазине Sony .
В день релиза на PlayStation 5 будут доступны следующие проекты:
Astro’s Playroom (Japan Studio) — предустановлена на PS5.
Demon’s Souls (Bluepoint Games/Japan Studio) — 5 499 рублей
Destruction AllStars (Lucid Games/XDEV) — 5 499 рублей
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) —4 299 рублей
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) — 5 499 рублей
Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/XDEV) — 4 999 рублей
Касательно аксессуаров, то на старте из них можно приобрести:
Беспроводной контроллер DualSense — 5 799 рублей
Гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумоподавляющими микрофонами — 8 299 рублей
HD камера с двумя объективами 1080p, предназначенная для записи геймеров и их эпических игровых моментов — 4 999 рублей
Media Remote (пульт управления) для удобной навигации по фильмам и стриминговым сервисам — 2 499 рублей
Зарядная станция для удобной зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense —2 499 рублей