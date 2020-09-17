PlayStation объявила цены на игры и аксессуары на консоль нового поколения

Компания Sony официально объявила дату старта продаж консоли нового поколения. В России ее можно приобрести с 19 ноября по цене в 37 999 рублей за цифровую версию PlayStation 5 Digital Edition или за 46 999 рублей в случае с моделью с дисководом Ultra HD Blu-ray. Предзаказ можно оформить уже сейчас в онлайн-магазине Sony .


В день релиза на PlayStation 5 будут доступны следующие проекты:
  • Astro’s Playroom (Japan Studio) — предустановлена на PS5.
  • Demon’s Souls (Bluepoint Games/Japan Studio) — 5 499 рублей
  • Destruction AllStars (Lucid Games/XDEV) — 5 499 рублей
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) —4 299 рублей
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) — 5 499 рублей
  • Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/XDEV) — 4 999 рублей




    • Касательно аксессуаров, то на старте из них можно приобрести:
  • Беспроводной контроллер DualSense — 5 799 рублей
  • Гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумоподавляющими микрофонами — 8 299 рублей
  • HD камера с двумя объективами 1080p, предназначенная для записи геймеров и их эпических игровых моментов — 4 999 рублей
  • Media Remote (пульт управления) для удобной навигации по фильмам и стриминговым сервисам — 2 499 рублей
  • Зарядная станция для удобной зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense —2 499 рублей

    • Комментарии и отзывы PlayStation 5
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