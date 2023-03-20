PlayStation планирует интегрировать NFT в консоли

Вчера западные журналисты опубликовали достаточно интересную новость о том, что подразделение PlayStation, которое является дочерней компанией Sony, получило уникальный патент на использование NFT. Это довольно странно, потому что сама идея и волна обсуждений NFT уже прошла, пользователи в большинстве своём пришли к выводу, что такого рода вложения не имеют никакого смысла, так что зачем вводить технологию сейчас — неизвестно. Но производитель получил патент, который указывает на то, что компания PlayStation планирует использовать токены в качестве цифрового контента. Мы не можем точно сказать в каком именно виде это будет реализовано и какие преимущества заложены в разработку, но это очень и очень странная возможность привлечь аудиторию.

Инсайдеры предполагают, что Sony хочет открыть на базе своего цифрового магазина полноценный магазин по продаже NFT, чтобы пользователи на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 могли зайти и купить себе, например, аватарку, которая будет представлена в формате именно токена. Также можно продавать различные косметические предметы для видеоигр и многое другое — такое уже некоторые компании пытались реализовать и запустить, но, к сожалению, ничего толкового ни у кого не вышло. При этом патент, конечно, не значит, что технология будет запущена в ближайшее время — вполне вероятно, что она будет использоваться уже в следующем поколении консолей компании, а сейчас систему просто прорабатывают.