PlayStation продали 525 миллионов раз

В компании Sony рассказали, что за 24 года продаж консоли PlayStation удалось реализовать 500 миллионов приставок. Точнее, удалось продать 525 миллионов, просто компания решила в честь круглой даты запустить красивую консоль PS4 Pro, так что про остальные 25 миллионов решили не говорить. Нужно понимать, что компания Sony помимо заработка с продаж самой консоли поднимает громадные деньги с продаж игр, часть из которых разрабатывается дочерними студиями Sony. Так что пусть цифра и ошеломительная, но это не показывает всей той огромной мощи производителя, который год из года показывает шикарные проекты и зарабатывает на них даже больше, чем на самих консолях. Собственно, новая PS4 Pro в новом цвете выглядит очень привлекательно, хотя ничего нового внутри нет — это классическая консоль, со стандартным железом.