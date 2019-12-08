PlayStation рекордсмен по продажам

3 декабря исполнилось двадцать пять лет консоли PlayStation. Компания вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый консольный бренд. PS1 была первой в истории которая преодолела порог в 100 миллионов устройств (102 млн.). Еще 155 миллионов приставок PS2 было продано в марте 2000 года. Этот результат является лучшим на данный момент.

Третья консоль оказалась не столь успешной, было продано всего 87,5 миллионов консолей. PS4, достигла 102,8 миллиона проданных приставок. 450 миллионов консолей из семейства PlayStation были отправлены потребителям в течение двадцати пяти лет после запуска PS1.

Sony может не только праздновать прошлое, но и смотреть в будущее, потому что PlayStation 5 после успеха PS4 находится в идеальной стартовой позиции, чтобы снова доминировать на рынке.