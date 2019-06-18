PlayStation устраивает конкурс в честь выхода «Человек-паук: вдали от дома»

PlayStation решила провести конкурс в честь выхода долгожданного фильма «Человек-паук: вдали от дома», который выйдет 4 июля. Условия конкурса очень просты. Нужно иметь подписку на PlayStation Plus и на официальном сайте конкурса максимально правильно ответить на три тестовых вопроса и придумать небанальный ответ один открытый вопрос. Все ответы на задания можно найти в официальных источниках о фильме. Принять участие можно будет до 12:00 2 июля, а итоги подведут уже 3 июля.
Всего будет разыграно 113 призов: