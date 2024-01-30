PlayStation в рамках State of Play представит 15 новых игр

Сегодня компания Sony официально заявила, что на этой неделе нас ждёт новый выпуск презентации PlayStation State of Play. По заявлению Sony, данное мероприятие обещает быть крупным событием, поскольку компания планирует шоу продолжительностью более 40 минут (большинство State of Play длились от 15 до 20 минут), в течение которых компания представит 15 игр. «Привет всем, 2024 год только начался, а уже пришло время для нашего первого State of Play! Трансляция продлится более 40 минут и продемонстрирует гостевые выступления от некоторых самых талантливых умов в игровой индустрии. Кроме того, мы представим Stellar Blade и Rise of the Ronin, которые выходят на PS5 в этом году. А также мы расскажем вам о других релизах, которые выйдут на PS5 и PS VR2 в 2024 году».

Хотя Sony упоминает только Rise of the Ronin и Stellar Blade, в сети есть слухи о том, что на презентации будут показаны Final Fantasy VII Rebirth, Death Stranding 2, ремейк Silent Hill 2, ремастер Until Dawn, Judas и не только. Ещё один источник также утверждает, что мы получим более подробный обзор предстоящей многопользовательской игры Concord от Firewalk Studios. Впрочем, это всё было вполне ожидаемо, потому что у компании на самом деле на текущий момент просто нет громких релизов — геймерам нет смысла покупать консоль нового поколения, так как поиграть на ней во что-то действительно новое не выйдет. Это сильно огорчает фанатов и компания приняла решение исправить ситуацию в ближайшем будущем.
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