Пленочная камера Dubblefilm Show оценена в 55€

Компания Dubblefilm пополнила ассортимент 35-мм пленочных камер моделью Dubblefilm SHOW, которая оценена в 55 евро. Новинка характеризуется 100-граммовым пластиковым корпусом, встроенной вспышкой, работающей от батареи AAA, объективом с фокусным расстоянием 32 мм, фиксированной светосилой F/8, выдержкой 1/125 с, видоискателем, покрывающим 70% кадра, ручной перемоткой пленки. Кстати, фотоаппарат поддерживает любую 35-мм цветную или черно-белую пленку, но производитель рекомендует использовать пленку с ISO 100-200 для солнечного дня и ISO 400 для обычных условий.

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