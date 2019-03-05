Пляжный электромобиль ID Beach Buggy от компании Volkswagen

На Международной выставке в Женеве Geneva Motor Show 2019 был представлен концепт электромобиля ID Beach Buggy от компании Volkswagen.

Это та машина, которую многие хотели в детстве. Концепция ID Buggy объединяет все более насыщенную линейку ID EV, построенную на платформе MEB. Это очень универсальная платформа - модульная система позволяет Volkswagen создавать автомобили разных размеров с различными размерами аккумуляторных батарей. Как и оригинальный автомобиль Meyers Manx Buggy, вероятнее всего будет оснащен задним приводом.