Пляжный электромобиль ID Beach Buggy от компании Volkswagen

2019-03-05, Автор - Ganibal; Продукт - ID Beach Buggy ; [147]
На Международной выставке в Женеве Geneva Motor Show 2019 был представлен концепт электромобиля ID Beach Buggy от компании Volkswagen.

Это та машина, которую многие хотели в детстве. Концепция ID Buggy объединяет все более насыщенную линейку ID EV, построенную на платформе MEB. Это очень универсальная платформа - модульная система позволяет Volkswagen создавать автомобили разных размеров с различными размерами аккумуляторных батарей. Как и оригинальный автомобиль Meyers Manx Buggy, вероятнее всего будет оснащен задним приводом.


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