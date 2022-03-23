По словам Google, Android TV 12 появится в этом году

Google объявила, что следующая версия Android TV 12 должна появиться в конце этого года. В конце прошлого года Google отправил разработчикам версию для разработки приложений. Некоторые функции уже были известны, например, переключение частоты обновления. Уже известно что Android TV 12 будет поддерживать переменную частоту обновления, но в этом посте объясняется, как запросить желаемую частоту кадров.

Новое меню опций специальных возможностей также находится в разработке, которое позволит зрителю настроить размер текста на экране для облегчения чтения. Пока неясно, какие именно телевизоры будут работать под управлением Android TV 12 прямо из коробки. Некоторые компании подтвердили, что телевизоры Google TV / Android TV 2022 года от Sony, Philips и TCL будут работать на старой версии Android 10 и 11. Также неясно, когда именно появится Android TV 12. Ходят слухи, что Google работает над новым Chromecast, который последует за превосходным Google Chromecast с Google TV, выпущенным в 2020 году.
Комментарии и отзывы Android TV 12
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