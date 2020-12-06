По слухам компания Samsung работает над сенсором камеры на 600 МП

В сети гуляют слухи, об исследовании компании Samsung 600-мегапиксельной камеры. Между тем, появился большой источник, подтверждающий, что Samsung действительно изучает размер камеры, и их презентация основана на изображении, на котором показаны некоторые моменты, связанные с исследованием.

Samsung действительно изучает 600-мегапиксельную камеру. Его дисплей также основан на изображении, которое, похоже, является официальным изображением, просочившимся из Samsung, и на этом изображении показан, что это датчик из семейства ISOCELL.

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