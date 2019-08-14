По версии DxOMark, Samsung Galaxy Note10+ 5G стал лучшим среди смартфонов

Большинство поклонников мобильной фотографии понравится Galaxy Note 10+ 5G. Несмотря на размеры своих датчиков изображения, этот фаблет является сейчас всесторонним лидером секции мобильной фотографии DxOMark. Результаты, полученные Samsung Galaxy Note 10+ 5G в тестах DxOMark, просто выдающиеся: 118 для мобильной фотографии, 99 для селфи-камеры и 101 для видеозаписи. Общий балл составляет 113, всего на одно очко больше, чем у Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G. Однако селфи-камера флагмана Huawei набрала всего 89 баллов, в то время как Galaxy S10 5G был намного ближе к Note 10+ в отделе селфи-камер, набрав 97 баллов.

В дополнение к вышесказанному, также Huawei P30 Pro сохраняет свою превосходство как лучший мобильный фотограф, выполняя фотосъемку с помощью основной камеры со счетом 119. Galaxy Note 10+ 5G, имеет точную фокусировку, хорошо контролирует шум, яркие цвета в большинстве условий, хорошую детализацию при съемке с увеличением и многое другое. Тем не менее, тесты также выявили случайную перенасыщенность, звон, потерю локализованных деталей и некоторые ошибки оценки глубины в режиме боке.

Несмотря на то, что Samsung Galaxy Note 10+ 5G, возможно, не является лучшим продуктом в элитном секторе рынка, но является отличным выбором для любителей мобильной фотографии с большим бюджетом.