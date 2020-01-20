По всему миру стал доступен сервис потоковой передачи Xbox для Android

Потоковая передача консоли Xbox теперь доступна во «всех странах и регионах, где поддерживается Xbox One» в качестве службы предварительного просмотра.

Поток консоли Xbox позволяет играть в собственные и установленные игры Xbox One на смартфоне или планшете Android. Для начала игры вам нужно присоединиться к программе Xbox Insider, смартфон или планшет под управлением Android 6.0 или выше с Bluetooth 4.0, Bluetooth-совместимый беспроводной контроллер Xbox One, учетная запись Microsoft с профилем Xbox и высокоскоростной Интернет.

Ранее технология Xbox Console Streaming для смартфонов была доступна только для пользователей США и Великобритании с октября 2019 года.