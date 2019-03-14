Почему не включается компьютер? Советы от ремонтника

2019-03-14, Автор - Айдар Ибрагимов; [86]

В большинстве семей имеется или имелся персональный компьютер, который либо пылиться в углу из-за того что не включается, либо из-за того что постоянно зависает. В условиях роста стоимости компьютерной техники говорить о покупке нового компьютера не приходится, поэтому в данной заметке мы предлагаем разобрать основные причины того, что ваш компьютер перестал включаться.

Наиболее частой причиной отказа компьютера включаться является блок питания. Исправность блока питания проверить достаточно просто. Необходимо либо его подменить на другой, либо запустив компьютер измерить выдаваемые напряжения в четырехконтактном разъеме. Все это легко делают люди занимающиеся компьютерным сервисом аймакс-сервис.рф. Если другого блока питания нет, а что измерять вы не знаете, то попробуйте подключить компьютер к сети и если на материнской плате внутри корпуса горит хоть какой-то светодиод как до включения, так и после нажатия кнопки включения - значит ваш блок питания скорее жив, нежели мертв. При отсутствии какой-либо реакции следует быть готовым, что сгорел как блок питания, так и материнская плата, которую он снабжал электричеством.

Второй наиболее частой причиной отказа компьютера включаться являются планки оперативной памяти. При данной проблеме компьютер включается, но на экране не появляется какой-либо информации. Решение проблемы заключается в проверке работоспособности модулей оперативной памяти и их слотов на плате. Если у вас установлено два модуля, то один необходимо вынуть, а второй переставить в другой. Затем повторить это с другим модулем. Как правило, оказывается, что оба модуля памяти работают по отдельности и они будут работать вместе после переустановки - их сбой связан с окислением контактом слота.

Третьей частой причиной отказа компьютера запускаться является выгорание видеокарты. Выявить проблему видеокарты можно либо путем установки явно работающей, либо путем переключения всей системы на интегрированный графический контроллер, который имеют большинство процессоров Intel и бюджетных решений AMD. Для этого надо вынуть видеокарту и подключить монитор непосредственно к графическому порту на материнской плате. Работает? Значит проблема в видеокарте. Не работает? Значит у вас либо нет интегрированного графического контроллера, либо проблема в другом.

Вот три наиболее частые причины отказа персонального компьютера включаться, все остальные встречаются не более чем в 20% случаев и их выявление лучше доверить сервисным центрам.


Комментарии:
Apple анонсирует новый 10,2-дюймовый iPa...
Apple анонсирует новый 10,2-дюймовый iPaВ этом месяце компания Apple анонсирует аппаратное обеспечение, включая новые AirPods 2 и AirPower mat. ...
Телефон Fly Banana изогнутый моноблочный...
Телефон Fly Banana изогнутый моноблочныйКомпания Fly выпустила недорогой телефон под названием Banana, имеющий оригинальный внешний вид. Гаджет п...
Звонки за границу. Обзор приложения Yoll...
Звонки за границу. Обзор приложения YollЕсли вам приходилось звонить из России за границу или наоборот в Россию из других стран, то вы, наверн...
В Android Q Beta добавлена функция запис...
В Android Q Beta добавлена функция записПо данным канала YouTube Techusiast, в Android Q Developer Preview Beta 1 уже есть функция записи экрана,...
Состоялся анонс недорогого смартфона C15...
Состоялся анонс недорогого смартфона C15Компания Oukitel выпустила недорогой смартфон C15 Pro с 6,1-дюймовым экраном IPS (19,9:9) и каплевидным в...
Обновленный Huawei nova 4 с урезанной ОЗ...
Обновленный Huawei nova 4 с урезанной ОЗКомпания Huawei выпустила обновленную версию Huawei nova 4, урезав оперативную версию до 6 ГБ. ...
Redmi анонсировал новую модификацию смар...
Redmi анонсировал новую модификацию смарСостоялся анонс новой модификации смартфона среднего уровня Xiaomi Redmi Note 7 с ОС Android 9.0 Pie, бат...
Huawei официально представила смартфон с...
Huawei официально представила смартфон сСостоялся анонс нового смартфона среднего уровня Huawei Nova 4e с операционной системой Android 9.0 (Pie)...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателямиОбзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателями
Обзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Обзор Intego VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулемОбзор Intego VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулем
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Компания ASUS официально представила новый монитор, который создан специально для геймеров и может удовле...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра ...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра Авторам игровых мобильных проектов приходится постоянно балансировать между сложным геймплеем, понятным у...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. Новы...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. НовыКомпания LG представила свой новый монитор, который имеет вытянутую форму и загнутую матрицу. Новинка пре...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попытка...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попыткаСоздавать мобильные шутеры — весьма спорная затея, ведь пользователи не очень хотят страдать от управлени...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший в...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший вМы привыкли к тому, что зеркальные фотоаппараты являются громоздкими, но лучшими в своем деле. Теперь при...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сы...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сыХорошие мобильные игры выходят очень редко, так как разработчикам намного проще создать простенькую игру ...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300Недавно официально представили наушники Panasonic RP-HD300B, которые работают по беспроводному протоколу ...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный по...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный поДовольно часто в последнее время пользователи стали играть в проекты, которые требуют развития ради разви...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Предварительный обзор Mixcder E9. Наушни...
Предварительный обзор Mixcder E9. НаушниВ последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. Стил...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. СтилВ последнее время большинство производителей смартфонов поняли, что покупателя банально нечем удивлять. С...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно неста...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно нестаThe Spy Who Shrunk Me понравилась мне своей графикой и сеттингом, а только потом уже я оценил геймплейные...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor