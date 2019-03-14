Почему не включается компьютер? Советы от ремонтника

В большинстве семей имеется или имелся персональный компьютер, который либо пылиться в углу из-за того что не включается, либо из-за того что постоянно зависает. В условиях роста стоимости компьютерной техники говорить о покупке нового компьютера не приходится, поэтому в данной заметке мы предлагаем разобрать основные причины того, что ваш компьютер перестал включаться.

Наиболее частой причиной отказа компьютера включаться является блок питания. Исправность блока питания проверить достаточно просто. Необходимо либо его подменить на другой, либо запустив компьютер измерить выдаваемые напряжения в четырехконтактном разъеме. Все это легко делают люди занимающиеся компьютерным сервисом аймакс-сервис.рф. Если другого блока питания нет, а что измерять вы не знаете, то попробуйте подключить компьютер к сети и если на материнской плате внутри корпуса горит хоть какой-то светодиод как до включения, так и после нажатия кнопки включения - значит ваш блок питания скорее жив, нежели мертв. При отсутствии какой-либо реакции следует быть готовым, что сгорел как блок питания, так и материнская плата, которую он снабжал электричеством.

Второй наиболее частой причиной отказа компьютера включаться являются планки оперативной памяти. При данной проблеме компьютер включается, но на экране не появляется какой-либо информации. Решение проблемы заключается в проверке работоспособности модулей оперативной памяти и их слотов на плате. Если у вас установлено два модуля, то один необходимо вынуть, а второй переставить в другой. Затем повторить это с другим модулем. Как правило, оказывается, что оба модуля памяти работают по отдельности и они будут работать вместе после переустановки - их сбой связан с окислением контактом слота.

Третьей частой причиной отказа компьютера запускаться является выгорание видеокарты. Выявить проблему видеокарты можно либо путем установки явно работающей, либо путем переключения всей системы на интегрированный графический контроллер, который имеют большинство процессоров Intel и бюджетных решений AMD. Для этого надо вынуть видеокарту и подключить монитор непосредственно к графическому порту на материнской плате. Работает? Значит проблема в видеокарте. Не работает? Значит у вас либо нет интегрированного графического контроллера, либо проблема в другом.

Вот три наиболее частые причины отказа персонального компьютера включаться, все остальные встречаются не более чем в 20% случаев и их выявление лучше доверить сервисным центрам.