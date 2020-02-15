Подборка игр ко дню Святого Валентина

Как вы обычно проводите День всех влюбленных? Рестораны, кино, шоколад, букеты и валентинки? Все это скучно и банально. А как на счет того, чтобы вместе со своей половинкой отправиться на необитаемый остров, исследовать бесконечную саванну, открыть свой ресторанный бизнес, расследовать опасное преступление или выяснить, кто круче, ниндзя или динозавры?

In Love

При этом, все это можно успеть за один день, даже не выходя из квартиры! Для чудесного вечера понадобитесь вы, любимая(ый) и коробка с настольной игрой. Какой именно? Издательство Hobby World подготовило 11 игр, которые сделают ваш вечер идеальным.Классическая игра для такого дня, которая станет отличным выбором для тех, кто очень хочет насладиться друг другом, а также узнать о своем партнере много всего интересного. Игрокам предстоит выполнять разнообразные задания, которые будут предложены на карточках. Можете не сомневаться, будет жарко!

Ужас Аркхэма: Карточная игра

Хватит романтики и соплей – добро пожаловать в таинственный городок Аркхэм, где двум отважным сыщикам бок о бок придётся противостоять силам Древнего зла, старающимся проникнуть в наш мир. Проводите расследование, ищите улики, сражайтесь с монстрами и вместе пытайтесь противостоять безумию. В конце концов, спина к спине, мачете и пистолет против щупалец – это ли не настоящая любовь?

Время приключений. Карточные Войны и Берсерк. Герои

Кто в доме хозяин, кто из вас умнее и везучее? Решить этот спор раз и навсегда можно в дуэлях на картах. В таких коллекционных играх можно разнообразить понравившийся игровой процесс дополнительными наборами, каждый раз составляя новые колоды. Что выберите: поединки между героями мультсериала «Время приключений» или эпические баталии во главе своих армий, состоящих из фантастических чудовищ и магов? И пусть посуду всю неделю моет твоя любимая, но проигравшая половинка.

Каркассон: Сафари

Хочется в жаркие страны? Тогда вперед в Африку, где в бескрайней саванне вам предстоит заняться фотосафари, засняв как можно больше различных животных: птиц, слонов, зебр, жирафов и львов. Выясните, раз и навсегда, кто из вас настоящий король Инстаграма.

Рик и Морти: Анатомический парк

Внесите нотку безумия в обычный вечер. Хотите рассмотреть тонкий внутренний мир человека максимально наглядно? Бездомный Рубен, в теле которого располагается парк будет совсем не против. Тут можно покататься на «Пиратах поджелудочного моря», прыгать на батутах диафрагмы и затем отдохнуть в кафе «Набивка Пузика».

Место преступления

Игра подойдет всем любителям детективов. Возьмите на себя роли лондонских судебных экспертов и раскройте несколько закрученных и остросюжетных дел. В этом вам поможет специальное приложение для планшетов и смартфонов, которое дополнит привычные игровые компоненты и игровой процесс частичкой виртуального мира. Опрашивайте свидетелей, находите и анализируйте улики, а также обращаться к квалифицированным специалистам за помощью: врач, хакер, учёный и криминолог всегда на связи.

Взрывные котята

Любите котят? Тогда вам сюда! Это очень милая, необычная и смешная игра для любителей простых и динамичных настолок. Она предлагает быстрый и динамичный игровой процесс, где вам придётся взвешивать риски. Игра отдалённо напоминает своим принципом «русскую рулетку» – игроки тянут по очереди карты из колоды, и, если им попадается один из взрывных котеек, то… Ба-бах!

Мачи Коро

А как на счет романтического путешествия в Японию? Возьмите на себя роль мэра маленького, но амбициозного городка. Займитесь его обустройством и развитием: стройте закусочные, суши-бары, аэропорты, украшайте улочки садами и достопримечательностями. Выясните, наконец у кого лучше эстетический вкус, и кто сделает свой город лучшим.

Остаться в живых

Вот еще одна отличная идея – сбежать ото всех на необитаемый остров. Кто не мечтал об этом? Правда, остров оказывается не таким уж и райским: вместо кокосов тут сырое мясо, которое предстоит приготовить, а вместо коктейлей – нехватка пресной воды. Вам предстоит испытать остросюжетное приключение на таинственном острове. Набор компонентов и сюжет каждой коробки этой игры уникален, и вы никогда не знаете, где окажетесь на этот раз. Пройдите все партии, чтобы узнать всю историю загадочного острова.

Замес

Эта игра про то, как роботы-ниндзя собираются порвать пиратов-динозавров, или волшебники-зомби не собираются уступать пришельцам-проказникам. В общем это та игра, когда две такие разные половинки встречаются и получается что-то безумно прекрасное. Прямо, как у вас. В этой динамичной карточной игре нужно собрать колоду, совместив карты двух фракций и постараться доказать, что именно вашим замечательным подопечным принадлежит мировое господство. Вас будут ждать огромное количество карт, головокружительные комбинации и фирменный юмор.

Автор: Артем Костенко