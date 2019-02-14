Подборка лучших аэрогрилей

Philips HD9241/40 XL

Аэрогриль – настоящий помощник на кухне. Он настолько многофункционален, что легко заменяет основную массу бытовых кухонных приборов и позволяет готовить множество вкусных и полезных блюд. Сегодня мы представим вам подборку лучших аэрогрилей по мнению МегаОбзор.

CENTEK CT-1456

Аэрогриль Philips HD9241/40 XL - Готовьте Ваши любимые блюда даже без капли масла с технологией Rapid Air для идеального приготовления. Меньше неприятных запахов и более вкусные блюда и закуски, чем при жарке в обычной фритюрнице. Удобная очистка и простота использования. Уникальный дизайн аэрогриля Philips: особая конструкция, быстро циркулирующий горячий воздух и оптимальный температурный режим позволяют быстро готовить полезные жареные блюда. Вместимость 1,2 кг для приготовления обеда. Теперь благодаря увеличению вместимости аэрогриля на 50 % вся семья сможет наслаждаться вкусными и полезными блюдами. С помощью цифрового сенсорного дисплея можно просто и точно регулировать время и температуру приготовления.

REDMOND RAG-242

Аэрогриль CENTEK CT-1456 - это устройство позволит своему обладателю приготовить массу вкусных и полезных блюд без использования масла. Благодаря высокой мощности, составляющей 1400 Вт, этот прибор справляется с поставленными задачами в максимально короткое время. При помощи механических элементов управления, предусмотренных в модели Centek Ct-1456, вы сможете подобрать желаемую температуру приготовления блюд. Световые индикаторы вовремя оповестят вас о готовности устройства приступить к работе. Как нельзя кстати придется и функция отложенного старта, которая запустит кулинарный процесс в строго установленные вами временные рамки и без вашего непосредственного участия.

Hotter HX-2098 Fitness Grill

Аэрогриль REDMOND RAG-242 - модель с поразительными возможностями и более широкой комплектацией для лёгкого приготовления полезной, вкусной и ароматной еды даже без добавления масла. Компактная высокотехнологичная альтернатива духовому шкафу, микроволновой печи, тостеру, обычному грилю, конвекционной печи и старомодной электросковороде. Готовьте в любой жаростойкой посуде соответствующего диаметра: кастрюлях, сковородах, формах для выпечки, чашах для мультиварки. Используйте инновационное эргономичное устройство с конвективной технологией приготовления продуктов с любыми мультиварками. Аэрогриль 242 оснащён экологичным галогеновым нагревателем и имеет удобное механическое управление. За счёт циркуляции потоков горячего воздуха в рабочей камере блюда готовятся быстро и легко и обладают идеальной золотистой корочкой.

GFgril GFA-2600

Аэрогриль Hotter HX-2098 Fitness Grill - это прорыв в области бытовой техники для дома и дачи. Уникальность его в том, что он является первым воплощением домашнего пароконвектомата, без которого давно уже нельзя представить профессиональную ресторанную кухню. В нем удачно сочетаются традиционный принцип приготовления «правильная конвекция», приготовление на пару и новая функция распыления воды для смачивания пищи в процессе приготовления. Такой способ готовки позволяет гарантированно получить идеально приготовленное блюдо, низкокалорийное, вкусное и очень сочное.

Аэрогриль GFgril GFA-2600 - представлен в привлекательном обтекаемом дизайне с черно-белой расцветкой корпуса. Устройство действует с мощностью 1350 Вт и нагревается в пределах 80-200 градусов. Предусматривается наличие удобного электронного управления.Модель GFgril GFA-2600 AIR FRYER оснащена вместительной колбой на 2.6 л. Устройство дополнено десятью программами, действующими а автоматическом режиме. Имеется функция таймера с возможностью установки длительностью до 20 минут. Прибор прост в эксплуатации и не вызывает сложностей в уходе.