Подборка лучших биноклей с оптическим зуммом

2019-01-09, Автор - Ganibal; Продукт - BRESSER Topas 8-24x50; [80]
В детстве каждый мечтал о собственном мощном бинокле, чтобы приближал так близко, что можно было бы разглядеть любую мелочь. Теперь можно спокойно приобрести любой кратности бинокль и осуществить мечту детства. Представляем вам подборку лучших биноклей с оптическим зуммом.

BRESSER Topas 8-24x50

Бинокль BRESSER Topas 8-24x50 - классический бинокль с возможностью увеличения до 24 крат. Основная особенность этой модели – переменное увеличение. На малой кратности удобно изучать большие области и вести стандартные полевые наблюдения, в том числе и со штатива. На большой – детально изучать сильно удаленные объекты. Диапазон применения бинокля поистине безграничен. Вы можете наблюдать за птицами, животными, спортивными мероприятиями, концертами, изучать архитектуру или просто приближать любые интересующие вас объекты. Бинокль передает четкую и ясную картинку при любой кратности.

Olympus 8-16x40 Zoom DPS I

Бинокль Olympus 8-16x40 Zoom DPS I - этот бинокль станет отличным выбором для наблюдения за природой. Корпус с прочным покрытием выдержит любую погоду, а прорезиненное покрытие рукоятки гарантирует, что бинокль не выскользнет у вас из рук. Мощный зум поможет приблизить наблюдаемый объект, а если не использовать зум, то этот бинокль обеспечивает отличное качество и при плохом освещении. Антибликовое покрытие линз гарантирует высокую яркость и контраст. С этим биноклем вы отлично подготовлены для наблюдения за природой.

Veber БПЦ ZOOM 10-30x60

Бинокль Veber БПЦ ZOOM 10-30x60 - Универсальный зум-бинокль с возможностью изменения увеличения от 10 до 30 раз и Porro-призмами. Просветление оптических линз и призм - 560 Нм по всему световому пути от входного объектива до выходного окуляра. Линзы изготовлены из прозрачного кварцевого оптического стекла с полосами поглощения 2600-2800 Нм. Переменное увеличение бинокля позволяет наблюдать как относительно близко расположенные предметы, так и удаленные. Бинокль Veber Zoom позволяет, не изменяя местоположения, легко увидеть мельчайшие детали на удаленном предмете, воспользовавшись большей кратностью , или рассмотреть общий план наблюдаемого объекта, уменьшив увеличение.

Nikon Aculon A211 8-18x42

Бинокль Nikon Aculon A211 8-18x42 - модель серии Aculon A211 с zoom-системой: при наблюдении пользователь может изменить кратность с минимального значения равного 8 до максимального – 18. Резиновое покрытие корпуса не скользит и позволяет брать бинокль мокрыми руками без опасений выронить и повредить. Классическая оптическая система с призмой Порро выдает объемное изображение с минимальными потерями света. Без проблем может быть использован даже в темное время суток. Система обладает большим диаметром объектива – 42 мм, выходным зрачком в 5.3 мм, истинным углом поля зрения в 4.3 градуса, видимым углом поля зрения в 35.6 градуса. Nikon Aculon A211 8-18x42 работает в диапазоне расстояния фокусировки от 13 м – для того, чтобы рассмотреть даже далеко расположенные объекты в четком виде – и диоптрической коррекции +/- 3,5 – для тех, у кого плохое зрение.

Norin 8-32x40 CB

Бинокль Norin 8-32x40 CB - недорогой качественный прибор с классическим дизайном, который хорош для применения рыбакам, охотникам, путешествующим либо для слежения за спортивными матчами. С помощью NORIN 8-32x40 CB вы получите изображение с точными контурами, детализированное, с насыщенными, яркими оттенками и все это благодаря особенностям оптики изделия. А таковыми являются 40-мм объектив, настройка диапазона увеличения (оптический Zoom) от 8 до 32 раз, центральная фокусировка, призма Porro, многослойное покрытие линз. Благодаря настройке кратности при необходимости можно изображение наблюдаемого объекта сделать ближе, либо охватить всю широту поля зрения. Кроме того, комфорт при пользовании в том, что длина между зрачками корректируется, а рычажок настройки кратности очень удобен. Сверху прибор имеет прорезиненное покрытие, предохраняемое от грязи, влажности, ударов. В комплектации имеется ремешок для ношения на шее, который регулируется.

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