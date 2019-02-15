Подборка лучших домашних утюгов

Polaris PIR 2695AK

Собираясь куда-либо, будь то на работу, в ресторан или в гости, мы всегда хотим выглядеть чисто и опрятно. Ведь как говорится в пословице "Встречают по одежке". Чистым нашим вещам помогает стиральная машина, а вот опрятностью занимается утюг. Поэтому мы подготовили подборку лучших утюгов по мнению МегаОбзор.

Philips GC2990/20 PowerLife

Утюг Polaris PIR 2695AK - имеет высокую мощность в 2600 Вт, за счет чего достигается быстрый нагрев и подача пара. В данной модели предусмотрены следующие режимы работы: отпаривание, «паровой удар» для разглаживания сильно мятых тканей и возможность вертикального отпаривания. Пар проникает сразу на несколько слоев ткани, что существенно сокращает время глажения. УтюгPolaris PIR 2695AK 3m одинаково хорошо работает как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Шнур оборудован шарнирным креплением, которое дает свободу движения вашим рукам.

Braun TexStyle 7 TS745A

Утюг Philips GC2990/20 PowerLife - оснащен подошвой SteamGlide, которая служит в 4 раза дольше обычной благодаря особому покрытию, стойкому к образованию царапин. Количество отверстий для пара увеличено, чтобы обеспечить более эффективное и равномерное увлажнение. Для этого же служат и особые желобки на подошве. Пар выходит со скоростью 40 г/мин, в режиме удара – 140 г/мин. Благодаря системе самоочистки Philips GC2990/20 долгое время сохраняет способность удерживать эти показатели. Если интенсивность подачи пара снижается – это сигнал к тому, чтобы удалить накипь из утюга. Для этого нужно нагреть его до максимальной температуры и поставить регулятор в положение "Calc Clean". Объемный резервуар для воды (320 мл) позволяет погладить достаточно много вещей без необходимости ее долива.

REDMOND RI-C265S

Утюг Braun TexStyle 7 TS745A - паровые утюги серии TexStyle 7 для непревзойденного результата глажения даже мелких деталей одежды. Глубоко проникающий пар разглаживает даже самые трудные участки. Высококачественная подошва в сочетании с последними технологиями и оригинальным дизайном гарантирует максимально простое использование утюга и безупречный результат. Braun TexStyle 7 TS725 мощностью 2400 Watt обеспечивает эффективный паровой удар по всей подошве. Мощный пар позволяет разглаживать большие участки одежды одним движением.

Bosch TDA 3024010

Утюг REDMOND RI-C265S - уникальный прибор из серии SMART HOME, удаленное управление которым осуществляется из любой точки мира с помощью технологии Ready for Sky при подключении R4S Gateway. Это устройство для глаженья со сверхудобным контролем, системой автоматического отключения, надёжной защитой от накипи и протекания не оставит равнодушным ни одного любителя безупречного внешнего вида. Утюг SkyIron C265S с керамическим покрытием подошвы может управляться дистанционно с телефона благодаря удобному и интуитивно понятному мобильному приложению R4S. Высокотехнологичный аппарат оснащен функциями парового удара и вертикального отпаривания, что позволит одержать победу в бескомпромиссной борьбе с даже самыми сложными мятыми тканями. Важным преимуществом является и возможность самоочистки устройства, которая значительно сэкономит время на уходе за прибором. REDMOND RI-C265S имеет дополнительную функцию «Безопасный режим», при включении которой использование смарт-утюга возможно лишь при наличии соединения с мобильным приложением, в противном случае нагревательный элемент прибора будет просто заблокирован.

Утюг Bosch TDA 3024010 - отличается привлекательным дизайном и высокой функциональностью. Имеется прорезиненная ручка и устойчивая подставка. Подошва производится из алюминия с керамикой, быстро нагревается и отлично скользит по поверхности. Вес устройства равен 1,6 кг, а его габариты составляют 12,5x16x29 см. Мощность BOSCH TDA3024010 достигает до 2400 Вт, что позволяет отлично справляться с разглаживанием тяжелых тканей. Предусматривается вместительный резервуар для воды на 320 мл, а также удобный мерный стакан, идущий в комплекте. Лучшее проглаживание пересушенных вещей гарантирует функция разбрызгивания и паровой удар, действующий со скоростью 150 г/мин. Имеющаяся защита от образования накипи в резервуаре и система самоочистки подошвы способствуют длительному сроку службы утюга. Комфортной эксплуатации способствует противокапельная система, желобок для пуговиц на подошве и шаровое крепление шнура, предотвращающее перекручивание.