Подборка лучших духовых шкафов

Electrolux EZB 52410 AW

Современные домохозяйки знают толк в приготовлении пищи и выбирая встраиваемый духовой шкаф, они стараются учесть множество факторов, такие как максимальный нагрев, интерфейс, наличие дисплея и расположение регуляторов. Ведь каждая уважающая себя домохозяйка, хочет готовить с максимальным комфортом для своей семьи. В этой подборке мы подготовили для вас ТОП лучших встраиваемых духовых шкафов по мнению

Weissgauff EOA 29 PDB

- этот духовой шкаф с режимом гриля идеально подходит для быстрого приготовления сочного блюда с поджаристой корочкой. Режим конвекции способствует равномерному распределению горячего воздуха, что сокращает время запекания и позволяет готовить несколько блюд одновременно. Внутреннее покрытие из эмали облегчает чистку стенок духовки. Двойное стекло дверцы духовки удерживает тепло внутри в течение всего процесса приготовления пищи.

Bosch HBF114BR0R

- отличный электрический шкаф, который имеет превосходный дизайн, практичность, надежность, простота использования и функциональность, как и у всей бытовой техники Weissgauff. Духовой шкаф имеет 9 функций: подсветка, размораживание, нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, верхний и нижний нагревательные элементы с конвекцией, двойной гриль, двойной гриль и конвекция, конвекция с круговой циркуляцией , нижний нагрев с круговой циркуляцией и вентилятором.

Indesit IFW 6220 IX

- данный духовой шкаф в черно-серебристом корпусе максимально прост и безопасен в эксплуатации: он имеет опции автоматического отключения при перегреве и блокировку управления от детей. Модель с независимым типом установки дополнена сетевым шнуром длиной 1 м. Восемь автоматических программ приготовления и встроенный гриль позволяют вам проявить кулинарные таланты в полную силу. Опция размораживания пищи поможет быстрее подготовить нужные ингредиенты к приготовлению ужина после работы. Для равномерного перемещения воздуха внутри камеры предусмотрен специальный вентилятор, а максимальная температура внутри не превышает показателя 275°. Простое управление духовым шкафом Bosch HBF114BR0R обеспечено за счет утапливаемых поворотных переключателей, дисплея и сенсора. Часы и таймер напомнят вовремя отключить устройство. При мощности подключения 3300 Вт модель относится к энергоэффективному классу А.

GEFEST ДГЭ 621-01

- функциональный электрический духовой шкаф, имеющий 4 режима работы. Максимальная температура, до которой нагревается духовка, достигает 250 градусов в считанные мгновенья благодаря мощности в 3650 Вт. Объем в 71 л оптимален для большой семьи. Предпочитаете здоровое питание? Используйте гриль, для которого в комплекте идет решетка. Очищение духовки паром весьма удобно и эффективно, 2 стекла дверцы духовки – гарант отличной термоизоляции. Indesit IFW 6220 IX – стильно выглядящий и функциональный аксессуар, который станет вашим незаменимым помощником в деле приготовления любимых блюд.

- этот духовой шкаф подарит вам отличную возможность разнообразить свой рацион вкусными и полезными блюдами. Это могут быть пироги, запеченные овощи и мясо, в том числе на гриле или на вертеле, с их помощью у вас получатся сочные, не пересушенные, но и не жирные блюда. Классический черный цвет и стильный дизайн – вот то, что позволит шкафу органично смотреться в пространстве любой кухни. Духовка на 52 л разогреется довольно быстро до нужной температуры, контролировать которую можно с помощью термостата. Подсветка камеры дарит вам возможность контролировать весь процесс готовки в Gefest ДГЭ 621-01, а газ-контроль обеспечит абсолютную безопасность при эксплуатации прибора.