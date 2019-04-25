Подборка лучших электрических грилей

2019-04-25, Автор - Ganibal; Продукт - Tefal Optigrill+ GC712; [57]
Электрический гриль — удобная и полезная кухонная техника, которая готовит не только ароматную, но и правильную, здоровую еду с минимальным количеством жира. У многих гриль ассоциируется с летом, дачей и отдыхом, а электрический гриль позволяет «освежить» эти воспоминания. Выбирая его в первую очередь обращают внимание на мощность и размеры изделия, а также на качество исполнения жарочных поверхностей. И, конечно же, всех интересует соотношение «цена-качество» изделия. В этой статье мы собрали подборку лучших электрических грилей, по мнению МегаОбзор.

Tefal Optigrill+ GC712

Гриль Tefal Optigrill+ GC712 - идеальная прожарка на любой вкус. Блюда станут вкуснее вместе с инновационными технологиями гриля OptiGrill+ от Tefal. Благодаря автоматическому сенсору гриль сам определяет и устанавливает необходимое время и температуру исходя из толщины и количества продуктов на пластинах. Специальный световой индикатор позволяет следить за процессом приготовления. 6 автоматических программ приготовления и индикатор уровня прожарки для получения идеального блюда.Индикатор уровня прожарки. Следите за процессом приготовления с помощью специального индикатора, который показывает стадии приготовления и сообщает о завершении каждой из них, чтобы вы получили идеальную степень прожарки (от слабой до самой сильной). Уникальный автоматический сенсор. Автоматическое измерение толщины продукта: гриль сам подберет подходящую температуру приготовления, исходя из размера и толщины продукта в соответствии с одной из шести автоматических программ.

GFgril GF-130 Plate Free

Гриль GFgril GF-130 Plate Free - с этим грилем вы легко сможете приготовить сочное мясо без жарки на масле. С антипригарным покрытием рабочей поверхности Вы легко переместите приготовленное блюдо с гриля на тарелку и отмоете устройство после жарки одним движением влажной губки. GFGril GF-130 обладает поверхностью 600 кв. см, благодаря чему порадовать вкусной и полезной пищей можно всю семью. Двухстороннее расположение нагревательного элемента позволит равномерно прожарить мясо с обеих сторон. Корпус устройства изготовлен из алюминия, поэтому оно обладает небольшим весом. Температуру жарки можно отрегулировать вручную. После приготовления блюда гриль автоматически отключается, не допуская пережаривания мяса. Система защиты от перегрева убережет нагревательные элементы GFGril GF-130 от преждевременной поломки.

De'Longhi MultiGrill CGH 1012D

Гриль De'Longhi MultiGrill CGH 1012D - универсальное решение. Он позволит приготавливать различные продукты, справится со всеми задачами. Модель выполнена в серебристом цвете, также присутствуют черные элементы. Гриль Delonghi CGH 1012D обладает оптимальной мощностью – 2000 Вт. Этого хватит для обжаривания продуктов. Нагревательный элемент расположен сверху и снизу. За счет этого обеспечивается равномерный прогрев. На поверхности наносится антипригарное покрытие. Оно исключает последующее прилипание продуктов во время приготовления. Гриль поддерживает сменные панели, можно поменять их при необходимости. Модель оснащается небольшим дисплеем. На нем происходит вывод важных параметров. Производитель предусмотрел таймер обратного отсчета. Можно установить время приготовления с учетом типа продуктов. Есть ручка с защитой от нагревания. Она исключает последующее получение ожогов при работе с грилем. Также присутствует лоток в корпусе. В него собирается жир и сок, можно быстро выполнить очистку. Элементы управления удобные, облегчается настройка параметров при работе.

Kitfort КТ-1632

Гриль Kitfort КТ-1632 - этот мини-гриль позволяет приготовлять стейки, овощи, рыбу, сосиски, котлеты для гамбургеров и многое другое. Сменные панели расширяют возможности гриля. Система крепления на защелках позволяет легко заменять панели. Используйте панели для сэндвичей при приготовлении горячих бутербродов, сэндвичей, тостов и других блюд. При выпекании толстых вафель используйте панели для вафель. Конструкция гриля позволяет его использовать в двух режимах. В двухстороннем режиме он закрывается крышкой, и продукты готовятся одновременно с двух сторон. В одностороннем режиме крышка откидывается на 90°, и гриль превращается в жаровню. Для приготовления используется только нижняя поверхность.

Polaris PGP 1002

Гриль Polaris PGP 1002 - оборудован панелями, которые можно использовать в закрытом и открытом положениях. Благодаря этому вы можете жарить с его помощью стейки из мяса и рыбы, сосиски и сардельки, делать блюда из овощей и горячие бутерброды. На рифлёные рабочие поверхности, обеспечивающие равномерный прогрев, нанесено антипригарное покрытие. Благодаря ему продукты не прилипают, а вы можете обойтись небольшим количеством масла или вообще отказаться от него. К тому же после использования они снимаются и легко отмываются. Жир стекает по каналам в съёмный поддон, не пропитывая готовящуюся еду. Температура плавно регулируется, и вы можете настроить необходимый уровень в соответствии с кулинарной задачей, которую требуется решить. Благодаря таймеру отключения вам не нужно постоянно следить за временем.

Комментарии:
Новые игровые ноутбуки от MSI...
Новые игровые ноутбуки от MSIТайваньский технологический гигант MSI выпустил линейку игровых ноутбуков 2019 года, серий GT Titan, G...
Samsung инвестирует 116 миллиардов долла...
Samsung инвестирует 116 миллиардов доллаВ начале прошлого года Samsung стала крупнейшим в мире производителем чипов в значительной степени благод...
Патент от компании Xiaomi...
Патент от компании XiaomiКомпания Xiaomi опубликовала новый запатентованный дизайн с несколькими возможными вариациями. ...
Предварительный обзор Realme 3 Pro. Стил...
Предварительный обзор Realme 3 Pro. СтилМы привыкли к тому, что производительный смартфон, да еще и от известной компании, стоит довольно больших...
Обзор Sigma Theory: Global Cold War. Стр...
Обзор Sigma Theory: Global Cold War. СтрНа сегодняшний день очень мало появляется интересных игр. Это связано с тем, что придумать нечто удивител...
Бюджетный флагман Redmi получит Snapdrag...
Бюджетный флагман Redmi получит SnapdragОдин из заслуживающих доверия китайских инсайдеров поделился подробностями о бюджетном флагмане Redmi, ко...
Ноутбук Razer Blade 15 получил OLED-дисп...
Ноутбук Razer Blade 15 получил OLED-диспКомпания Razer представила обновленные ноутбуки Blade 15, которые получили шестиядерные процессоры Intel ...
Sharp AQUOS S2 отдают со скидкой...
Sharp AQUOS S2 отдают со скидкойКомпания Sharp длительное время считалась неким аналогом Apple — инженеры бренда показывали какие-то неве...
Поделиться в социальных сетях:


Сравнительный обзор наушников Black Star Click N Play от Тимати и простейших CaseGuru CGPods: реклама и реальностьСравнительный обзор наушников Black Star Click N Play от Тимати и простейших CaseGuru CGPods: реклама и реальность
Обзор SteelSeries Rival 105. Удобная и практичная мышка в духе KANAОбзор SteelSeries Rival 105. Удобная и практичная мышка в духе KANA
Обзор ADATA Ultimate SU750 (ASU750SS-512GT-C). Недорогой и быстрый SSDОбзор ADATA Ultimate SU750 (ASU750SS-512GT-C). Недорогой и быстрый SSD
Обзор Aftershokz Trekz Air. Лучшие наушники с костной проводимостьюОбзор Aftershokz Trekz Air. Лучшие наушники с костной проводимостью
Обзор INOI 6i Lite. Смартфон для мессенджеров и голосовой связиОбзор INOI 6i Lite. Смартфон для мессенджеров и голосовой связи
Предварительный обзор Realme 3 Pro. Стил...
Предварительный обзор Realme 3 Pro. СтилМы привыкли к тому, что производительный смартфон, да еще и от известной компании, стоит довольно больших...
Обзор Sigma Theory: Global Cold War. Стр...
Обзор Sigma Theory: Global Cold War. СтрНа сегодняшний день очень мало появляется интересных игр. Это связано с тем, что придумать нечто удивител...
Предварительный обзор HP Chromebook 15. ...
Предварительный обзор HP Chromebook 15. Современный рынок ноутбуков далеко не всем нравится. Если вы геймер, то у вас просто масса вариантов за 2...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать вр...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать врУ фанатов файтингов вчера был настоящий праздник — новая часть легендарной серии Mortal Kombat вышла в св...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A60...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A60Стоит признаться — длительное время мы сами подшучивали над любым бюджетным смартфоном компании Samsung, ...
Обзор Save Koch. Очень атмосферно...
Обзор Save Koch. Очень атмосферноСегодня мы поговорим об игре Save Koch, которая основана на весьма необычном сеттинге и рассказывает нам ...
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный ...
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный 11 апреля нам удалось попасть на закрытый показ игры SaveKoch, которая представляет собой тактический сим...
Предварительный обзор Samsung QLED 8K Q9...
Предварительный обзор Samsung QLED 8K Q9Длительное время в сети говорили о том, что 4К разрешение еще длительное время будет недоступно широким м...
Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто ун...
Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто унОчень редко проекты от небольших студий способны заинтересовать геймера на длительное время. Однако, если...
Предварительный обзор Xbox One S All-Dig...
Предварительный обзор Xbox One S All-DigДлительное время на просторах интернета ходила новость о том, что компания Microsoft планирует выпустить ...
Обзор Legend of Zelda: Breath of the Wil...
Обзор Legend of Zelda: Breath of the WilКупить консоль Nintendo Switch и не поиграть в новую «Зельду» - можно считать кощунством, поэтому «Legend...
Предварительный обзор Deepcool Castle 24...
Предварительный обзор Deepcool Castle 24В последнее время геймеры стали больше внимания уделять так называемым «второстепенным» компонентам своег...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor