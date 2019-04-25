Подборка лучших электрических грилей

Tefal Optigrill+ GC712

Электрический гриль — удобная и полезная кухонная техника, которая готовит не только ароматную, но и правильную, здоровую еду с минимальным количеством жира. У многих гриль ассоциируется с летом, дачей и отдыхом, а электрический гриль позволяет «освежить» эти воспоминания. Выбирая его в первую очередь обращают внимание на мощность и размеры изделия, а также на качество исполнения жарочных поверхностей. И, конечно же, всех интересует соотношение «цена-качество» изделия. В этой статье мы собрали подборку лучших электрических грилей, по мнению

GFgril GF-130 Plate Free

- идеальная прожарка на любой вкус. Блюда станут вкуснее вместе с инновационными технологиями гриля OptiGrill+ от Tefal. Благодаря автоматическому сенсору гриль сам определяет и устанавливает необходимое время и температуру исходя из толщины и количества продуктов на пластинах. Специальный световой индикатор позволяет следить за процессом приготовления. 6 автоматических программ приготовления и индикатор уровня прожарки для получения идеального блюда.Индикатор уровня прожарки. Следите за процессом приготовления с помощью специального индикатора, который показывает стадии приготовления и сообщает о завершении каждой из них, чтобы вы получили идеальную степень прожарки (от слабой до самой сильной). Уникальный автоматический сенсор. Автоматическое измерение толщины продукта: гриль сам подберет подходящую температуру приготовления, исходя из размера и толщины продукта в соответствии с одной из шести автоматических программ.

De'Longhi MultiGrill CGH 1012D

- с этим грилем вы легко сможете приготовить сочное мясо без жарки на масле. С антипригарным покрытием рабочей поверхности Вы легко переместите приготовленное блюдо с гриля на тарелку и отмоете устройство после жарки одним движением влажной губки. GFGril GF-130 обладает поверхностью 600 кв. см, благодаря чему порадовать вкусной и полезной пищей можно всю семью. Двухстороннее расположение нагревательного элемента позволит равномерно прожарить мясо с обеих сторон. Корпус устройства изготовлен из алюминия, поэтому оно обладает небольшим весом. Температуру жарки можно отрегулировать вручную. После приготовления блюда гриль автоматически отключается, не допуская пережаривания мяса. Система защиты от перегрева убережет нагревательные элементы GFGril GF-130 от преждевременной поломки.

Kitfort КТ-1632

- универсальное решение. Он позволит приготавливать различные продукты, справится со всеми задачами. Модель выполнена в серебристом цвете, также присутствуют черные элементы. Гриль Delonghi CGH 1012D обладает оптимальной мощностью – 2000 Вт. Этого хватит для обжаривания продуктов. Нагревательный элемент расположен сверху и снизу. За счет этого обеспечивается равномерный прогрев. На поверхности наносится антипригарное покрытие. Оно исключает последующее прилипание продуктов во время приготовления. Гриль поддерживает сменные панели, можно поменять их при необходимости. Модель оснащается небольшим дисплеем. На нем происходит вывод важных параметров. Производитель предусмотрел таймер обратного отсчета. Можно установить время приготовления с учетом типа продуктов. Есть ручка с защитой от нагревания. Она исключает последующее получение ожогов при работе с грилем. Также присутствует лоток в корпусе. В него собирается жир и сок, можно быстро выполнить очистку. Элементы управления удобные, облегчается настройка параметров при работе.

Polaris PGP 1002

- этот мини-гриль позволяет приготовлять стейки, овощи, рыбу, сосиски, котлеты для гамбургеров и многое другое. Сменные панели расширяют возможности гриля. Система крепления на защелках позволяет легко заменять панели. Используйте панели для сэндвичей при приготовлении горячих бутербродов, сэндвичей, тостов и других блюд. При выпекании толстых вафель используйте панели для вафель. Конструкция гриля позволяет его использовать в двух режимах. В двухстороннем режиме он закрывается крышкой, и продукты готовятся одновременно с двух сторон. В одностороннем режиме крышка откидывается на 90°, и гриль превращается в жаровню. Для приготовления используется только нижняя поверхность.

- оборудован панелями, которые можно использовать в закрытом и открытом положениях. Благодаря этому вы можете жарить с его помощью стейки из мяса и рыбы, сосиски и сардельки, делать блюда из овощей и горячие бутерброды. На рифлёные рабочие поверхности, обеспечивающие равномерный прогрев, нанесено антипригарное покрытие. Благодаря ему продукты не прилипают, а вы можете обойтись небольшим количеством масла или вообще отказаться от него. К тому же после использования они снимаются и легко отмываются. Жир стекает по каналам в съёмный поддон, не пропитывая готовящуюся еду. Температура плавно регулируется, и вы можете настроить необходимый уровень в соответствии с кулинарной задачей, которую требуется решить. Благодаря таймеру отключения вам не нужно постоянно следить за временем.