Подборка лучших фенов для волос

Braun HD 780 Satin Hair 7

Быть привлекательной и красивой, вот что желает каждая женщина и девушка. Но одним желанием не всегда можно обойтись. Ведь прическа женщины залог успеха во всем. Что только не делают наши прекрасные дамы со своими волосами: красят, завивают, выпрямляют но правильно ли они их сушат? Для этого ответа мы подготовили для вас подборку лучших фенов для волос.

Parlux Alyon

Фен Braun HD 780 Satin Hair 7 - этот фен обеспечивает укладку в домашних условиях, заботясь при этом о Ваших волосах, сохраняя их структуру и даже цвет окрашенных волос. Для обеспечения наименьшего вреда волосам предусмотрены 5 уровней нагрева и две скорости подачи воздуха. Для получения оптимального результата данные функции можно комбинировать, так как они включаются независимо друг от друга. Съемный фильтр фена Braun HD 780 Satin Hair 7 легко чистится от волос и пыли, благодаря чему фен работает без дополнительных нагрузок. Полная мощность фена при этом составляет 2000 Вт, что положительно влияет на скорость сушки и укладки.

Redmond RF-511

Фен Parlux Alyon - этот фен идеально подходит для работы самых требовательных к оборудованию стилистам, а также для быстрой укладки волос в домашних условиях. Инновационный мотор K-ADVANCE PLUS является усовершенствованной версией мотора K-ADVANCE. Увеличилась производительность прибора (до 84 м3/час), сократилось время сушки и укладки, а срок службы увеличился до 3000 часов безотказной работы. Ионизатор Air Ionizer Technology генерирует миллионы ионов и равномерно распределяет их в выдуваемом воздухе, удаляя влагу с поверхности волос, не пересушивая и не повреждая внутреннюю структуру.

Valera Excel Pro 2000

Фен Redmond RF-511 - этот фен станет незаменимым аксессуаром для любой модницы. Мощность в 2200 Вт, четыре температурных режима и два скоростных также не оставят никого равнодушным. Эта модель фена поддерживает подачу как горячего воздуха, так и холодного. Он позволяет не просто высушить вашу прическу, но и зафиксировать ее при помощи холодного обдува. Комбинация же этих режимов несомненно поможет вам воплотить в жизнь ваши мечты об идеальной укладке. Немаловажны для этого и две насадки, идущие в комплекте с феном — концентратор и диффузор, который позволяет вам создать воздушные объемные локоны.

Parlux Advance Light

Фен Valera Excel Pro 2000 (561.08/l) - этот прибор, обладающий мощностью 2 кВт, способен быстро высушить любое количество волос. Имеется функция ионизации. Вам будет доступен выбор одного из 4 температурных режимов и одной из 2 скоростей воздушного потока. Одним из преимуществ фена является наличие съемного фильтра. Фен Valera Excel 2000 Ionic 561.08/I укомплектован насадкой-концентратором. Фен удобно хранить: наличие петли для подвешивания обуславливает возможность размещения фена на любой приспособленной для этого вертикальной поверхности: например, на стене, оборудованной крючками для полотенец.

Фен Parlux Advance Light - это легкий, тихий, компактный профессиональный фен для волос. Двигатель K-Advance – фирменная разработка, благодаря которой фен имеет более мощный воздушный поток и повышенную долговечность. В сочетании со стильным дизайном корпуса модель Advance Light имеет пониженный уровень шума, а так же отличную балансировку – работать с феном одно удовольствие. Технология Ionic & Ceramic позволяет делать ваши волосы блестящими, мягкими и здоровыми. Комбинация керамики и отрицательно заряженных ионов позволяет направлять тепло прямо в структуру волос, не пересушивая их.