Подборка лучших фенов для волос

2018-11-13, Автор - Ganibal; Продукт - Braun HD 780 Satin Hair 7; [85]
Быть привлекательной и красивой, вот что желает каждая женщина и девушка. Но одним желанием не всегда можно обойтись. Ведь прическа женщины залог успеха во всем. Что только не делают наши прекрасные дамы со своими волосами: красят, завивают, выпрямляют но правильно ли они их сушат? Для этого ответа мы подготовили для вас подборку лучших фенов для волос.

Braun HD 780 Satin Hair 7

Фен Braun HD 780 Satin Hair 7 - этот фен обеспечивает укладку в домашних условиях, заботясь при этом о Ваших волосах, сохраняя их структуру и даже цвет окрашенных волос. Для обеспечения наименьшего вреда волосам предусмотрены 5 уровней нагрева и две скорости подачи воздуха. Для получения оптимального результата данные функции можно комбинировать, так как они включаются независимо друг от друга. Съемный фильтр фена Braun HD 780 Satin Hair 7 легко чистится от волос и пыли, благодаря чему фен работает без дополнительных нагрузок. Полная мощность фена при этом составляет 2000 Вт, что положительно влияет на скорость сушки и укладки.

Parlux Alyon

Фен Parlux Alyon - этот фен идеально подходит для работы самых требовательных к оборудованию стилистам, а также для быстрой укладки волос в домашних условиях. Инновационный мотор K-ADVANCE PLUS является усовершенствованной версией мотора K-ADVANCE. Увеличилась производительность прибора (до 84 м3/час), сократилось время сушки и укладки, а срок службы увеличился до 3000 часов безотказной работы. Ионизатор Air Ionizer Technology генерирует миллионы ионов и равномерно распределяет их в выдуваемом воздухе, удаляя влагу с поверхности волос, не пересушивая и не повреждая внутреннюю структуру.

Redmond RF-511

Фен Redmond RF-511 - этот фен станет незаменимым аксессуаром для любой модницы. Мощность в 2200 Вт, четыре температурных режима и два скоростных также не оставят никого равнодушным. Эта модель фена поддерживает подачу как горячего воздуха, так и холодного. Он позволяет не просто высушить вашу прическу, но и зафиксировать ее при помощи холодного обдува. Комбинация же этих режимов несомненно поможет вам воплотить в жизнь ваши мечты об идеальной укладке. Немаловажны для этого и две насадки, идущие в комплекте с феном — концентратор и диффузор, который позволяет вам создать воздушные объемные локоны.

Valera Excel Pro 2000

Фен Valera Excel Pro 2000 (561.08/l) - этот прибор, обладающий мощностью 2 кВт, способен быстро высушить любое количество волос. Имеется функция ионизации. Вам будет доступен выбор одного из 4 температурных режимов и одной из 2 скоростей воздушного потока. Одним из преимуществ фена является наличие съемного фильтра. Фен Valera Excel 2000 Ionic 561.08/I укомплектован насадкой-концентратором. Фен удобно хранить: наличие петли для подвешивания обуславливает возможность размещения фена на любой приспособленной для этого вертикальной поверхности: например, на стене, оборудованной крючками для полотенец.

Parlux Advance Light

Фен Parlux Advance Light - это легкий, тихий, компактный профессиональный фен для волос. Двигатель K-Advance – фирменная разработка, благодаря которой фен имеет более мощный воздушный поток и повышенную долговечность. В сочетании со стильным дизайном корпуса модель Advance Light имеет пониженный уровень шума, а так же отличную балансировку – работать с феном одно удовольствие. Технология Ionic & Ceramic позволяет делать ваши волосы блестящими, мягкими и здоровыми. Комбинация керамики и отрицательно заряженных ионов позволяет направлять тепло прямо в структуру волос, не пересушивая их.

Комментарии:
Концепт видео складного Samsung Galaxy F...
Концепт видео складного Samsung Galaxy FОсновываясь на всем что известно об этом телефоне, которое вероятно будет называться Galaxy F, Concept Cr...
Intel представила XMM 8160, первый 5G мо...
Intel представила XMM 8160, первый 5G моIntel представила XMM 8160 - первый модем 5G. Это многомодовый модем, поэтому он поддерживает новейшие те...
Samsung Galaxy S9 и S9 + получит новый ц...
Samsung Galaxy S9 и S9 + получит новый цКомпания Samsung уже сегодня выпустит новую версию Galaxy S9 и Galaxy S9 + в цвете Ice Blue, который буде...
Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bia...
Умная стиральная машина. Обзор CANDY BiaУмный дом это не только розетки, выключатели и датчики, но и бытовая техника, которой мы привыкли пользов...
Смартфон Asus Zenfone Max Pro (M2) получ...
Смартфон Asus Zenfone Max Pro (M2) получАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился информацией о некоем смартфоне Asus, который имеет м...
Samsung Galaxy S9 в градиентной расцветк...
Samsung Galaxy S9 в градиентной расцветкКомпания Samsung выпустила в Китае новую версию флагманских смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+, которая от...
Смартфон Vivo Y95 с поддержкой NFC посту...
Смартфон Vivo Y95 с поддержкой NFC постуКомпания Vivo объявила о старте продаж в России своего первого смартфона с поддержкой NFC — Vivo Y95. Сма...
Представлен ридер ONYX BOOX Euclid...
Представлен ридер ONYX BOOX Euclid МакЦентр представили ONYX BOOX Euclid, продолжающую серию устройств для чтения с большими дисплеями. Нов...
Поделиться в социальных сетях:


Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1
Обзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесосОбзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесос
Обзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAID
Обзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFCОбзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFC
Обзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSBОбзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSB
Предварительный обзор Xiaomi Mi Notebook...
Предварительный обзор Xiaomi Mi NotebookБольшинство современных пользователей считает, что лучшим ноутбуком на рынке является MacBook. Частично я...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломка...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломкаДовелось мне поиграть в довольно забавную и увлекательную игру под названием TSIOQUE. Стоит отметить, что...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. ...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. В последнее время множество производителей игровых железок стали выпускать свои собственные полноценные к...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!Изначально я очень скептически отнесся к игре про вора. Симуляторов подобного плана было очень много, но ...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+Некоторое время назад в сети появилась информация о китайском игровом компьютере, который вроде как долже...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. Фот...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. ФотПроизводители мобильных телефонов постоянно соревнуются в плане производительности своих устройств, качес...
Предварительный обзор Thermaltake Versa ...
Предварительный обзор Thermaltake Versa Все мы понимаем, что современный пользователь при сборке персонального компьютера хочет получить не тольк...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликер...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликерНе могу сказать, что я большой фанат залипать в подобного рода игры, но Press Inc. прямо затянула на очен...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. Стильн...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. СтильнВ последнее время мониторы с разрешением 4К пользуются повышенным спросом — они стоят заметно дешевле, че...
Обзор Apparition. Вам будет страшно...
Обзор Apparition. Вам будет страшноВ последнее время к нам в реакцию присылают массу интересных и довольно необычных проектов. Некоторые из ...
Avast представила новые продукты для защ...
Avast представила новые продукты для защПо заявлениям представителей компании Avast, киберпреступления в современном мире выходят на первый план,...
Предварительный обзор Vivo Y93. Отличный...
Предварительный обзор Vivo Y93. ОтличныйВ последнее время производители смартфонов все чаще радуют нас доступными моделями, которые при этом обла...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor