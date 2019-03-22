Подборка лучших фильтров для воды

Аквафор ОСМО 50 исполнение 5

Чистая вода - залог здоровья. Многие знают, что пить воду из под крана, не очень то хорошая идея. А заказывать воду по доставке, очень бьет по карману. Современные люди, в таких случаях используют водяные фильтры, это выгодно и безопасно для здоровья. Они очищают от многих примесей что находятся в воде, тем самым защищая ваш организм. В этой статье мы подготовили подборку лучших фильтров для воды по мнению

Atoll A-550m STD

- эффективно умягчает воду и борется с мутностью. Уникальная полупроницаемая мембрана в сочетании с угольными модулями с Акваленом обеспечивает ультратонкую очистку воды, удаляя опасные примеси, такие как активный хлор, тяжелые металлы, ржавчина, нитраты, пестициды. Очищенная фильтром вкусная и полезная вода рекомендована для детского питания. Аквафор Осмо 50 исп. 5 содержит накопительный бак около 10 литров и угольный постфильтр.

Гейзер Престиж 7,6l

- это пять ступеней очистки воды, одна из которых обратноосмотическая мембрана filmtec. Системы обратного осмоса atoll a 550m std удаляют до 99,9% вредных примесей содержащихся в воде. Фильтр Atoll a 550m std очищает воду без использования химических средств, что делает его использование абсолютно безопасным для здоровья человека. Atoll a 550m std оснащен минерализатором, придающим воде дополнительный вкус а также он является корректорам ph.

Новая Вода Expert M312

- Вода, очищенная фильтром «Гейзер Престиж», близка по своим свойствам к талой воде древних ледников, которая признается экологически чистой и наиболее полезной для человека. Технология обратного осмоса, использованная в фильтре «Гейзер Престиж», заключается в фильтровании воды через полупроницаемую мембрану. Размеры пор мембраны настолько малы, что пропускают только молекулы воды. Размер молекул большинства примесей, а также бактерий и вирусов значительно больше молекул воды, поэтому они не проходят через мембрану. Система работает при давлении в подводящей магистрали не менее 3 атм.

Prio Новая вода Expert Osmos MO530

- Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ. Обезжелезивает воду. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.

- Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. В особенности система эффективна при использовании в регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, промышленные центры). Очищает от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов и иных органических и неорганических веществ. Благодаря комбинированному постфильтру-минерализатору, содержащему смесь природных минералов, обогащает воду ионами Са2+, Мg2+, Na+, K+, CO32-, SO42-, Cl-, F- с целью улучшения ее органолептических показателей.