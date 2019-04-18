Подборка лучших газонокосилок

Husqvarna LC 140

Многие из владельцев загородных домов периодически следят за состоянием своего ландшафтного дизайна. И это не случайно – первое, что видят люди, которые приходят к вам на участок, это ваш газон. По состоянию травы складывается первое впечатление о хозяине дома. Кто захочет видеть под окном заросшие бурьяны травы, не отдав предпочтение ухоженной лужайке? Но за красотой надо следить, периодически подстригая свой газон. Поэтому с наступлением лета приходит мысль о покупке газонокосилки. В этой статье мы собрали для вас подборку из лучших газонокосилок, по мнению

PATRIOT PT 42 LS

- легкая в эксплуатации несамоходная газонокосилка для кошения травы при некоммерческом использовании, для участков небольшой площади. Оптимальный по мощности двигатель, долговечная режущая дека, мягкие рукоятки, центральная регулировка высоты стрижки, колёса на двухрядных шарикоподшипниках обеспечивают комфорт и долговечность конструкции.

GARDENA PowerMax 1400/34

- эта газонокосилка предназначена для подравнивания травы на газоне. Имеет центральную регулировку высоты кошения. Её травосборник вмещает до 40 литров отходов и не требует частого опустошения. Косилка оборудована приводом на колеса, что обеспечивает уверенное передвижение. Съемный травосборник и складная рукоятка облегчают хранение и транспортировку агрегата. Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортную работу.

Hyundai L 4310

- легкая и компактная газонокосилка идеально подойдет для ухода за участком средних размеров. Эргономичная форма рукоятки ErgoTec Plus, обеспечивает комфортное расположение рук. Запатентованная система регулировки высоты кошения QuickFit с легкостью позволит выбрать необходимую высоту кошения. Боковые захваты для стрижки газона вдоль забора или бордюра. В новой системе кошения Cut&Collect (кошение и сбор травы) оптимизировано расположение травосборника, что улучшило циркуляцию воздуха, сбор скошенной травы и наполнение травосборника. Ручка быстро складывается, обеспечивая удобство транспортировки и компактное хранение. Особенности: Эффективное кошение и сбор травы. Новая система кошения CnC (кошение и сбор травы) поразит Вас впечатляющим результатом работы. Оптимизированное расположение травосборника и улучшенная циркуляция воздуха обеспечивает более эффективный сбор травы и наполнение травосборника. Эргономичная форма рукоятки ErgoTec Plus обеспечивает комфортное расположение рук для эффективной работы.

CHAMPION LM4215

- удобная и простая в управлении техника, отлично подходит для скашивания травы на участках малой и средней площади. Имеет современный комбинированный мешок для сбора травы и заглушку для использования функции мульчирования. Мощный оригинальный бензиновый двигатель Hyundai – подтверждение высокого качества и надежности. Колеса на подшипниках обеспечивают плавность хода и надежность конструкции. Газонокосилка оснащается новым 4-х лопастным ножом с защитой от столкновения с твёрдыми предметами в траве, такими как камни, а для удобной регулировки высоты скоса имеется центральный рычаг, с помощью которого можно устанавливать положение по высоте сразу всех колёс.

- обеспечит уход на больших приусадебных участках площадью до 10 соток. Реализует скашивание в одном из режимов - загрузкой остатков растительности в накопительный контейнер. Несамоходное перемещение удобно использовать на ровных участках. Травосборник съемный, выполнен из плотного пыленепроницаемого материала, имеет объем 40 литров. Увеличенные задние колеса способствуют маневренности. Рукоятку можно регулировать по высоте для удобства пользователя. Складная конструкция рукоятки позволяет без проблем транспортировать газонокосилку и экономит место при хранении.