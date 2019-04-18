Подборка лучших газонокосилок

2019-04-18, Автор - Ganibal; Продукт - Husqvarna LC 140; [97]
Многие из владельцев загородных домов периодически следят за состоянием своего ландшафтного дизайна. И это не случайно – первое, что видят люди, которые приходят к вам на участок, это ваш газон. По состоянию травы складывается первое впечатление о хозяине дома. Кто захочет видеть под окном заросшие бурьяны травы, не отдав предпочтение ухоженной лужайке? Но за красотой надо следить, периодически подстригая свой газон. Поэтому с наступлением лета приходит мысль о покупке газонокосилки. В этой статье мы собрали для вас подборку из лучших газонокосилок, по мнению МегаОбзор.

Husqvarna LC 140

Газонокосилка Husqvarna LC 140 - легкая в эксплуатации несамоходная газонокосилка для кошения травы при некоммерческом использовании, для участков небольшой площади. Оптимальный по мощности двигатель, долговечная режущая дека, мягкие рукоятки, центральная регулировка высоты стрижки, колёса на двухрядных шарикоподшипниках обеспечивают комфорт и долговечность конструкции.

PATRIOT PT 42 LS

Газонокосилка PATRIOT PT 42 LS - эта газонокосилка предназначена для подравнивания травы на газоне. Имеет центральную регулировку высоты кошения. Её травосборник вмещает до 40 литров отходов и не требует частого опустошения. Косилка оборудована приводом на колеса, что обеспечивает уверенное передвижение. Съемный травосборник и складная рукоятка облегчают хранение и транспортировку агрегата. Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает комфортную работу.

GARDENA PowerMax 1400/34

Газонокосилка GARDENA PowerMax 1400/34 - легкая и компактная газонокосилка идеально подойдет для ухода за участком средних размеров. Эргономичная форма рукоятки ErgoTec Plus, обеспечивает комфортное расположение рук. Запатентованная система регулировки высоты кошения QuickFit с легкостью позволит выбрать необходимую высоту кошения. Боковые захваты для стрижки газона вдоль забора или бордюра. В новой системе кошения Cut&Collect (кошение и сбор травы) оптимизировано расположение травосборника, что улучшило циркуляцию воздуха, сбор скошенной травы и наполнение травосборника. Ручка быстро складывается, обеспечивая удобство транспортировки и компактное хранение. Особенности: Эффективное кошение и сбор травы. Новая система кошения CnC (кошение и сбор травы) поразит Вас впечатляющим результатом работы. Оптимизированное расположение травосборника и улучшенная циркуляция воздуха обеспечивает более эффективный сбор травы и наполнение травосборника. Эргономичная форма рукоятки ErgoTec Plus обеспечивает комфортное расположение рук для эффективной работы.

Hyundai L 4310

Газонокосилка Hyundai L 4310 - удобная и простая в управлении техника, отлично подходит для скашивания травы на участках малой и средней площади. Имеет современный комбинированный мешок для сбора травы и заглушку для использования функции мульчирования. Мощный оригинальный бензиновый двигатель Hyundai – подтверждение высокого качества и надежности. Колеса на подшипниках обеспечивают плавность хода и надежность конструкции. Газонокосилка оснащается новым 4-х лопастным ножом с защитой от столкновения с твёрдыми предметами в траве, такими как камни, а для удобной регулировки высоты скоса имеется центральный рычаг, с помощью которого можно устанавливать положение по высоте сразу всех колёс.

CHAMPION LM4215

Газонокосилка CHAMPION LM4215 - обеспечит уход на больших приусадебных участках площадью до 10 соток. Реализует скашивание в одном из режимов - загрузкой остатков растительности в накопительный контейнер. Несамоходное перемещение удобно использовать на ровных участках. Травосборник съемный, выполнен из плотного пыленепроницаемого материала, имеет объем 40 литров. Увеличенные задние колеса способствуют маневренности. Рукоятку можно регулировать по высоте для удобства пользователя. Складная конструкция рукоятки позволяет без проблем транспортировать газонокосилку и экономит место при хранении.

Комментарии:
Флагманский смартфон Redmi на Snapdragon...
Флагманский смартфон Redmi на SnapdragonИндийский инсайдер Судханшу Амбхоре поделился своими соображениями о релизе флагманского смартфона компан...
Смартфоны OnePlus 3 и 3T получили бета-в...
Смартфоны OnePlus 3 и 3T получили бета-вКомпания OnePlus выпустила бета-версию Android Pie для своих старых флагманских смартфонов OnePlus 3 и 3T...
Флагман Meizu 16s получил официальную да...
Флагман Meizu 16s получил официальную даКомпания Meizu объявила о том, что флагманский смартфон Meizu 16s будет представлен уже 23 апреля. По пос...
1,5 млн долларов за 5 секунд. Huawei нач...
1,5 млн долларов за 5 секунд. Huawei начКомпания Huawei похвасталась продажами нового поколения ноутбука MateBook X Pro, которое был представлено...
Обручальные кольца из силикона и почему ...
Обручальные кольца из силикона и почему Кольца являются одним из древнейших видов украшений, а также одним из старейших способов показать свою...
Экран Galaxy Fold получает сертификат Ey...
Экран Galaxy Fold получает сертификат EyУже доказано, что синий свет в диапазоне 415 и 455 нанометров испускаемый дисплеями, вреден. У OLED-панел...
Обзор Seagate Backup Plus Slim (STHN2000...
Обзор Seagate Backup Plus Slim (STHN2000Сегодня в рамках «Лаборатории» мы проведем тестирование внешнего накопителя Seagate Backup Plus Slim объе...
Motorola готовит четыре новых смартфона...
Motorola готовит четыре новых смартфонаЛинейка смартфонов Motorola G7 скоро пополнится четырьмя новыми устройствами, входящими в серию One: Moto...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Seagate Backup Plus Slim (STHN2000401). Внешний диск для хранения контента и резервного копированияОбзор Seagate Backup Plus Slim (STHN2000401). Внешний диск для хранения контента и резервного копирования
Обзор SteelSeries Rival 650 Wireless. Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор SteelSeries Rival 650 Wireless. Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор корпуса Thermaltake Commander C34 TG ARGB (CA-1N5-00M1WN-00)Обзор корпуса Thermaltake Commander C34 TG ARGB (CA-1N5-00M1WN-00)
Обзор Jabra Engage 50 Stereo. Профессиональные наушники для контакт-центровОбзор Jabra Engage 50 Stereo. Профессиональные наушники для контакт-центров
Обзор Tenda W15E. Лучший роутер для кафе, семейных гостиниц и офисовОбзор Tenda W15E. Лучший роутер для кафе, семейных гостиниц и офисов
Предварительный обзор OPPO Reno 10X. Сма...
Предварительный обзор OPPO Reno 10X. СмаДлительное время пользователи весьма пренебрежительно относились к смартфонам китайских компаний считая, ...
Обзор Clean Road. Чистим снег...
Обзор Clean Road. Чистим снегПрактически каждая вторая мобильная игра является копией чего-то более успешного. Так происходит по вполн...
Предварительный обзор Huawei MateBook X ...
Предварительный обзор Huawei MateBook X Современные пользователи почему-то считают, что из достойных ноутбуков для работы есть только MacBook. Од...
Обзор Sudden Strike 4 - The Pacific War....
Обзор Sudden Strike 4 - The Pacific War.Если вы ярый поклонник Sudden Strike 4 и уже наиграли сотню часов в кампанию, то самое время посмотреть н...
Samsung представила обновленную линейку ...
Samsung представила обновленную линейку На днях стало известно, что Samsung Electronics закрыла свою бюджетную линейку Galaxy J. Но фанатам брэнд...
Предварительный обзор Philips 329P9H. Мо...
Предварительный обзор Philips 329P9H. МоВ последнее время появилось очень много разнообразных игровых мониторов, которые создаются исключительно ...
Обзор Tropico 6. Пришло время стать прав...
Обзор Tropico 6. Пришло время стать правФанаты достаточно долго ждали релиз Tropico 6 и надеялись, что игра подарит новые впечатления и возможнос...
Фотофорум 2019. Как это было? ...
Фотофорум 2019. Как это было? С 11-13 апреля в Москве прошел Фотофорум 2019. Это одно из ключевых мероприятий фотоиндустрии, где в одно...
Hisense представила «Новый YotaPhone» и ...
Hisense представила «Новый YotaPhone» и На днях компания Hisense, известная в нашей стране, в основном, как производитель телевизоров и кондицион...
Обзор LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432. ...
Обзор LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432. Современные технологии развиваются невероятными темпами и порой в магазинах можно найти множество уникаль...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMOВы живете в частном доме? Вы часто выезжаете на природу и вынуждены брать с собой множество инструментов?...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1Эра беззеркальных фотоаппаратов уже пришла — крупные производители стали активно выпускать свои устройств...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor