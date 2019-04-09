Подборка лучших кухонных весов

2019-04-09, Автор - Ganibal; Продукт - Beurer KS 19; [96]
Современная кухня должна включать в себя необходимую бытовую технику и другие предметы, полезные в хозяйстве, например, кухонные весы. На сегодняшний день эта деталь – довольно востребованный прибор, так как позволяет значительно облегчить ежедневную работу по приготовлению пищи. Любая хозяйка знает, насколько важна точность дозировки тех или иных ингредиентов. Ведь от этого зависит вкус готового блюда. Выбор весов, как и других бытовых приборов, не простой. Поэтому перед покупкой важно убедиться в качестве изделия и надежности производителя, подобрать тип и нужные функции весов. В этой статье мы подобрали лучшие кухонные весы по мнению МегаОбзор.

Beurer KS 19

Кухонные весы Beurer KS 19 - тем, кто имеет рекомендации по спортивному питанию, или любит побаловать себя и друзей изысканными блюдами по рецептам лучших поваров, такой прибор необходим, как воздух. Главными преимуществами этой модели являются точность и надежность. Да, вес они показывают, как и все кухонные весы, в целых граммах, но подход производителя к этому вопросу несколько иной, чем в других случаях. Ведь они сошли с конвейера мирового лидера на рынке техники медицинского назначения для дома. И подход к ним применялся, как к медицинскому прибору, для которого точность – самый важный параметр. В остальном Beurer KS19 – обычные кухонные весы со всеми полагающимися им функциями (тарокомпенсация, отображение веса в нескольких единицах). Достаточно нетривиальной является их способность измерять объем (в миллилитрах и жидких унциях).

UNIT UBS-2153

Кухонные весы UNIT UBS-2153 - С помощью этого электронного прибора можно точно определить вес продуктов. Весы выполнены в виде подставки с чашей. Такая форма значительно упрощает эксплуатацию. Данная модель предназначена для нагрузок до 5 кг. UNIT UBS-2153 обладают внушительной точностью 1 г. Дополнительная функция в виде тарокомпенсации позволит обнулить тару, благодаря чему весы измерят только вес продуктов. Кроме того, они могут измерить объем жидкости, что удобно.

Beurer KS 36

Кухонные весы Beurer KS 36 - весы выполнены в черном корпусе и обладают утонченным дизайном, что делает их интересным приспособлением для использования на кухне. С их помощью вы сможете достичь максимальной точности измерения веса продуктов: точность взвешивания прибора составляет 0.1 грамм, то есть погрешности практически не будет. Максимальный вес, который прибор может выдержать, составляет 2 кг. Взвешивание осуществляется в граммах и унциях. Beurer KS36 – это электронные весы, выполненные в виде платформы, которые предусматривают наличие невидимого дисплея. Увидеть его вы сможете лишь перед началом взвешивания. Модель подходит для взвешивания порошков, пряностей, красителей и разных сыпучих продуктов, которые предварительно насыпаются в посуду. Благодаря функции "Тарокомпенсация" вы узнаете точный вес продуктов, ведь устройство автоматически вычитает массу тары. Автоматическое выключение прибора способствует экономии ресурса аккумулятора, а встроенный индикатор оповестит о перегрузке.

REDMOND SkyScale 741S-E

Кухонные весы REDMOND SkyScale 741S-E - высокоточная модель, которая позволит не только четко следовать указаниям кулинарных рецептов, но также и рекомендациям строгой диеты. Погрешность измерений составляет всего 1 г. Контролировать рацион поможет функция распознавания пищевой и энергетической ценности как одного ингредиента, так и блюда в целом. Данные выводятся на экран смартфона, передача информации происходит посредством Bluetooth v4.0. Устройство совместимо с мобильными операционными системами Android и iOS.

BBK KS152M

Кухонные весы BBK KS152M - эти весы компактны, удобны в использовании и разработаны для взвешивания пищевых продуктов или небольших предметов. Платформа с безопасными углами изготовлена из закаленного стекла. Усовершенствованные сенсоры повысили точность измерений до 1 г. Максимальный измеряемый вес составляет 5 кг. Большой ЖК-дисплей выводит значения в разных единицах на выбор: граммах ("g"), килограммах ("kg"), унциях ("oz"), фунтах ("lb"). Существует полезная функция тарокомпенсации, позволяющая не учитывать вес емкости, в которой проводилось измерение. Для удобства хранения модель имеет петлю для подвешивания.

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