Подборка лучших мясорубок

2019-02-20, Автор - Ganibal; Продукт - Kitfort КТ-2101; [126]
Без мясорубки не обходится ни одна кухня. Впрочем, название этого бытового прибора в применении к современным электрическим моделям не отражает всех его возможностей. Электрическая мясорубка теперь не только способна превратить мясо в фарш, но и поможет приготовить домашнюю колбасу, разнообразные пюре, густые соусы, ровно и красиво нашинковать овощи или фрукты для салата, вылепить из теста фигурные печенья, натереть сыр, измельчить лед для коктейлей или орехи, быстро отжать сок из цитрусовых. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших мясорубок по мнению МегаОбзор.

Kitfort КТ-2101

Мясорубка Kitfort КТ-2101 - оснащена мотором высокой мощности в прочном пластиковом корпусе. Цвето-фактурное решение корпуса модели разработано в Студии Артемия Лебедева. Мясорубка имеет одну скорость работы и функцию реверса. В комплект входят решетки для изготовления фарша с отверстиями 5 и 7 мм, а также специальные насадки для колбас и кеббе. Корпус и лоток мясорубки легко мыть и чистить. Эта модель компактна и удобна в использовании, а ее уникальный внешний дизайн украсит любую кухню.

Marta MT-2083

Мясорубка Marta MT-2083 - эта мясорубка оснащена надежным, мощным электродвигателем с низким уровнем шума. Благодаря чему она справится с любой поставленной задачей и не потревожит окружающих. Прочный стальной нож обеспечивает правильную рубку, измельчение любых видов мяса и других продуктов, сохраняя их структуру, микробиологические свойства и органолептические показатели на высшем уровне. 2 решетки для приготовления фарша, входящие в комплект мясорубки, с перфорацией 5.0/7.0 мм, позволят подобрать оптимальный размер рубки фарша, дляразнообразных блюд и полуфабрикатов, будь то рубленый бифштекс, домашние котлеты, фрикадельки, фарш для пельменей, овощная икра или пикантный соус. В мясорубке предусмотрена система защиты от перегрузки, что позволяет измельчать любые продукты, а также гарантирует ее работоспособность даже при попадании внутрь случайных предметов, защищая от заклинивания и преждевременного выхода из строя.

Bosch MFW 45020/45120

Мясорубка Bosch MFW 45020/45120 - эта мясорубка пригодится любой хозяйке, которая любит баловать свою семью вкусными котлетками или свежим фруктовым и овощным пюре. 2,7 кг мяса за минуту – такая производительность вполне по силам прибору. Встроенная функция защиты от перегруза поможет спасти мясорубку от проблемы перегрева двигателя. В мясорубке Bosch MFW 45020 есть возможность делать фарш из любых сортов мяса и рыбы, готовить пюре из овощей, ягод или фруктов. В комплекте есть насадка кеббе, позволяющая самостоятельно готовить колбасу. Для этого к горловине узкого диаметра нужно присоединить натуральную оболочку, куда впоследствии будет помещен фарш, и запустить механизм. Производители учли в дизайне прибора и прорезиненные ножки, и отсек для шнура. Мясорубку удобно мыть и хранить.

Polaris PMG 2033AL

Мясорубка Polaris PMG 2033AL - эта мясорубка гарантирует быстрый и качественный результат, благодаря высокой производительности. Острый нож из высококачественной стали быстро и эффективно справится практически с любым мясом, а решетки различного диаметра позволят получить фарш необходимой консистенции. Также в комплект входят дополнительные насадки, что делает прибор идеальным помощником на кухне. Функция реверс дает возможность быстро очистить шнек от застрявших в нем продуктов, не разбирая мясорубку. Прорезиненные ножки гасят вибрации, возникающие при работе мотора, а также предотвращают скольжение прибора по рабочей поверхности.

Аксион М 41

Мясорубка Аксион М 41 - данное устройство поможет Вам за считанные минуты сделать фарш из мясных продуктов, рыбы, а также с легкостью измельчить фрукты, овощи и грибы. Модель имеет достаточно высокую мощность в 1700 Вт и способна работать с производительностью 2 кг продуктов в минуту. Максимальное время работы устройства без перерыва составляет 30 минут. Аксион М 41.04 оснащена двумя перфорированными дисками для получения фарша. Также Вы сможете сделать колбасы собственного приготовления, так как для них предусмотрена насадка. Особенностью устройства является специальная насадка для кеббе. Модель настолько многофункциональна, что Вы сможете лакомиться свежим соком, ведь в комплекте есть насадка и для этого.

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