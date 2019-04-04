Подборка лучших отпаривателей

2019-04-04, Автор - Ganibal; Продукт - Grand Master GM-A900; [91]

Признайтесь, что глажка одежды это занудное и рутинное занятие, которое отнимает не мало времени. Производители бытовой техники давно задумывались над тем, как облегчить и ускорить этот процесс. Одним из решений стал отпариватель. Он обрабатывает вещи струей разогретого пара без непосредственного контакта с горячей поверхностью. В результате не только распрямляются складки, но и устраняются запахи, улучшается внешний вид одежды. В этой статье мы покажем вам подборку лучших отпаривателей, по мнению МегаОбзор.

Grand Master GM-A900

Отпариватель Grand Master GM-A900 - это многорежимный отпариватель с плавным регулятором мощности. На корпусе находится регулятор, поворотом которого можно выбирать подходящий режим отпаривания. Для работы с легкими платьями и блузами из органзы, шифона и натурального шелка регулятор можно оставлять в положении минимальной мощность, т. к. волокна этих тканей достаточно хорошо пропускают пар. Если необходимо удалить складки с верхней одежды, одежды из джинсы, льна и других плотных тканей, увеличивайте мощность отпаривания до максимальной.

RUNZEL Pro-300 TurboSteam

Отпариватель RUNZEL Pro-300 TurboSteam - в этом отпаривателе реализована принципиально новая система подачи пара. Максимально мощный и эргономичный отпариватель. Корпус отпаривателя имеет узнаваемый уникальный вид с ярким рисунком на корпусе, богатый внешний вид не перепутать ни с чем. Самый яркий и незабываемый из всех отпаривателей Runzel. Защита от перегрева и несколько режимов работы для любых тканей. И его технические характеристики впечатляют не менее, чем его возможности.

Scarlett SC-GS130S05

Отпариватель Scarlett SC-GS130S05 - простой и удобный прибор для обработки одежды из различный тканей. Напольная конструкция отпаривателя предусматривает удобные плечики для вещей, длинным шлангом и большим резервуаром для воды. Прибор готов к работе всего за 45 секунд, при этом время работы его не ограничено, для безопасности отпариватель снабжен системой защиты от перегрева. Отпариватель Scarlett SC-GS130S05 имеет в комплекте стандартную насадку из нержавеющей стали.

CENTEK CT-2385

Отпариватель CENTEK CT-2385 - многофункциональный домашний помощник, который справится не только с глажением вещей, но и с удалением неприятных запахов и болезнетворных бактерий. В этом устройстве установлен незаменимый регулятор, позволяющий вам подобрать один из 10 режимов отпаривания одежды из различных типов тканей. Модель Centek CT-2385 может похвастаться наличием раздвижной вешалки, ширина которой регулируется в зависимости от размера одежды. Вместительный 2.5-литровый резервуар для воды гарантирует пользователю не менее 1.5 часов непрерывной работы устройства. До максимальной температуры этот отпариватель нагревается всего за 40 секунд, что позволит вам приступить к глажению белья и одежды сразу после его включения. А длинный 1.3-метровый шланг и трубка с телескопическим механизмом добавят еще больше удобства при работе с отпаривателем.

Zauber PRO-270s i-Fordel

Отпариватель Zauber PRO-270s i-Fordel - это наилучший выбор среди отпаривателей как для бытового, так и для профессионального применения. Внешний вид несколько напоминает небольшой пылесос, в комплектации есть удобная и устойчивая телескопическая стойка. Zauber 270 имеет все основные, а также массу дополнительных функций, необходимых в товарах этой категории, отлично подойдет для магазина, он приведет вещи в идеальный порядок. Преимуществом модели есть специальная насадка для наведения острых стрелок на брюках. Zauber pro-270S имеет два режима подачи пара – максимальный и для деликатных тканей. К слову, именно функция мощной подачи пара под давлением позволяет прибору быть не только аналогом утюга, но и пароочистителем. Zauber pro-270S купить можно в интернет-магазине, при этом будет предоставлена гарантия на прибор сроком на 25 месяцев. Отпариватель Zauber pro 270 приводится в готовность всего за 60 секунд. Пар подается непрерывно, что позволяет идеально отглаживать ткани и глубоко очищать их.

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