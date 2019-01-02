Подборка лучших посудомоечных машин

2019-01-02, Автор - Ganibal; Продукт - Weissgauff BDW 4004; [93]
После новогоднего застолья, остаются горы посуды, которую так не хочется мыть, особенно в праздничные дни. Но в такие моменты всегда выручит посудомоечная машина. Основную кучу посуды она с легкостью может взять на себя, дав вам расслабиться в эти праздничные будни. Для этого мы подготовили для вас подборки из лучших посудомоечных машин.

Weissgauff BDW 4004

Посудомоечная машина Weissgauff BDW 4004 - удобство, инновационность, надежность, привлекательный дизайн, экономичность и отличное качество мытья вашей посуды. Отличное качество мытья посуды обеспечивается широким выбором программ мытья, для любого типа загрязнений и для любой посуды, от кастрюль и сковородок, до хрустальных фужеров и фарфоровых блюдец. Широкий диапазон температурных режимов, от 40 до 70 С. Автопрограммы Blitz Wash помогут вам, в том случае если вы затрудняетесь с выбором программы мойки. Просто выберите одну из 3 автопрограмм, посудомоечная машина, с помощью датчиков и сенсоров самостоятельно определит степень загрязненности вашей посуды и выберет оптимальный температурный режим и интенсивность мытья.

Electrolux ESL 94200 LO

Посудомоечная машина Electrolux ESL 94200 LO - это функциональная и надежная модель, которая способна сделать вашу жизнь проще и взять на себя часть домашних хлопот. Ведь она готова загружать до 9 комплектов посуды одновременно, а 3 температурных режима и 5 специальных программ мойки, включая экономичную, интенсивную и быструю, обеспечат качественную и быструю чистку от любых загрязнений. При этом модель обладает функцией защиты от протечек, а низкий уровень шума (всего 51 дБ) сделает ее не просто функциональным, но и незаметным помощником на вашей кухне.

Candy CDP 2L952 W

Посудомоечная машина Candy CDP 2L952 W - надежный помощник для мытья посуды! Удобное и интуитивно понятное электронное управление позволит вам с легкостью пользоваться этой посудомоечной машиной. Наличие 5 автоматических программ позволит вам без труда подобрать наиболее оптимальный вариант для мытья любой посуды. Также имеется специальная программа для мытья сильнозагрязненной и слабозагрязненной посуды. Функция таймера отсрочки запуска позволяет помыть посуду к определенному времени.

BEKO DIS 25010

Посудомоечная машина BEKO DIS 25010 - рассчитана на мойку до 10 комплектов посуды, за цикл мойки расходуется до 10.5 литров воды. Класс энергопотребления A+. Уровень шума при работе достигает 49 дБ. Пять программ и сушка горячим воздухом позволяют быстро получить чистую посуду. Для слабозагрязненных тарелок можно использовать режим Mini 30. Защитная система WaterSafe в случае протечки предотвратит подачу воды.

Hotpoint-Ariston LSTB 4B00

Посудомоечная машина Hotpoint-Ariston LSTB 4B00 - оснащена стандартным набором программ мойки. Усиленный режим позволяет справиться с достаточно грязной посудой. Загрузка машины наполовину очистит посуду с минимальными затратами на время и воду. Нагревательный элемент, который скрыт в машине, исключает появление накипи, поэтому данная модель прослужит дольше. Машина позволяет помыть до 10 комплектов самой разной посуды. Уровень шума составляет 51 дБ. Конденсационный тип сушки заключается в обработке посуды теплым воздухом. Посудомоечная машина имеет компактные размеры 45x57x82 см. Расход воды при стандартной программе составит 10 л. Количество энергии, потребляемое за цикл, равно 940 Втч.

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