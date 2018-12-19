Подборка лучших соковыжималок

Braun CJ3000

Приятно уталить жажду свежевыжатым соком после изнурительной тренировки или во время жаркого дня. Это во первых очень вкусно, а во вторых полезно. Поэтому мы подготовили для вас подборку среди лучших соковыжималок.

SMEG CJF01

Соковыжималка Braun CJ3000 - предназначена для изготовления сока из цитрусовых. Емкости для сока в 350 мл достаточно, чтобы приготовить витаминный утренний коктейль небольшой семье. Функция регулирования мякоти позволяет изготовить чистый сок или пюре. Сквозь прозрачные стенки пластиковой емкости видно количество выжатого сока, а для более точного определения на стенах кувшина имеются черточки. Маленькие габариты Braun CJ3000 при массе всего 1.5 кг позволяют легко перемещать соковыжималку. Прибор легок в эксплуатации, быстро разбирается и моется в посудомоечной машине.

Kitfort KT-1108

Соковыжималка SMEG CJF01 - это вполне удачный вариант для домашнего использования, ведь именно эта модель без каких-либо затруднений позволит получить полезный напиток буквально за считанные секунды. К тому же ее преимущества в виде не скользящих резиновых ножек, специального отсека для хранения шнура, автоматического включения/выключения, носика-дозатора с защитой от капель, прочного материала изготовления и гарантированной долговечности – это самые настоящие стимулы соковыжималку Smeg CJF01BLEU, получив при этом в своем доме надежное устройство от известной итальянской компании.

REDMOND RJ-930S

Соковыжималка Kitfort KT-1108 - предназначена для отжима сока из цитрусовых плодов малого и среднего размера. Корпус устройства, фильтр и носик выполнены из нержавеющей стали, остальные детали изготовлены из качественного пищевого пластика. Чтобы привести соковыжималку в действие нужно нажать на ручку. Ручка покрыта специальным, мягким на ощупь пластиком. Подача сока осуществляется сразу в ваш бокал. Соковыжималку удобно мыть, все съёмные части легко вынимаются.

Stadler Form Juicer One SFJ.100

Соковыжималка REDMOND RJ-930S - непревзойденное устройство в ряду топовых моделей. Соковыжималка 930S обладает целым рядом завидных преимуществ. REDMOND RJ-930S удивляет удобством в использовании, а мыть прибор очень легко. Вы насладитесь натуральным свежевыжатым соком и простотой ухода за аппаратом.

Соковыжималка Stadler Form Juicer One SFJ.100 - прекрасно подойдет для приготовления ежедневной порции свежего сока и без труда справится с задачей переработки большого количества овощей и фруктов. Мощный профессиональный двигатель Johnson наделен повышенной прочностью, что обеспечивает стабильное качество отжима сока без снижения. Система герметизации подшипников гарантирует надежность и долгий срок службы устройства. Стабильная работа двигателя обеспечивается электронным устройством регулировки скорости. Два скоростных режима позволяют получать сок идеального качества из сырья любой плотности и твердости. Вместительный кувшин для сока имеет крышку со встроенным сепаратором для удаления пены.