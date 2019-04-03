Подборка лучших сплит-систем для дома

2019-04-03, Автор - Ganibal; Продукт - Ballu BSD-09HN1; [144]

Вопрос выбора сплит-системы или как мы называем по простому кондиционера, для дома или в помещение где трудятся люди является ответственным. Правильный выбор сплит-системы является залогом хорошего климата у вас в помещении. Желательно выбирать сплит-систему с запасом по мощности, кто знает будет ли это лето жарким или прохладным? Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших сплит-систем по мнению МегаОбзор.

Ballu BSD-09HN1

Сплит-система Ballu BSD-09HN1 - это отличное решение климатической проблемы в помещении. Представленная модель будет актуальна в прохладную и жаркую погоду. Модель Ballu будет максимально эффективно функционировать в помещении, чей размер не превышает 25 кв. м. В комплект вошел пульт управления, который поможет Вам в два счета активировать необходимые настройки.

Panasonic CS/CU-BE25TKE

Сплит-система Panasonic CS/CU-BE25TKE - настенная сплит-система серии Standart с инвертором для установки в жилых комнатах площадью до 25 кв.м. Особенности модели: мощный и эффективный инвертор (плавное регулирование мощности) серии BE; основные режимы: охлаждение и обогрев, дополнительные режимы: бесшумный (Quiet), мягкое осушение (Soft Dry), повышенная мощность, функция самоочистки теплообменника; модель позволяет включать управление ею в домашнюю систему контроля над приборами и оборудованием, озонобезопасный хладагент R410A.

Ballu BSVP-12HN1

Сплит-система Ballu BSVP-12HN1 - эта система оптимальна для работы в помещении площадью до 35 м². Кондиционер работает очень тихо (19 дБ). Занимайтесь своими делами и отдыхайте, установив желаемую температуру и подачу воздуха в 4-х направлениях. Вентилятор Vision Pro работает в 5-ти режимах. Время, за которое кондиционер доводит воздух в помещении до установленной температуры, зависит от скорости вращения вентилятора. Срок гарантии на прибор – 3 года.

Aeronik ASI/ASO-07IL3

Сплит-система Aeronik ASI/ASO-07IL3 - инверторный компрессор способен неограниченное время работать с крайне низкой частотой вращения. Кондиционер с компрессором G10 точнее поддерживает заданную температуру по сравнению с другими кондиционерами. Компрессор работает не останавливаясь, без перезапуска, потребляет меньше энергии и имеет большой ресурс работы. Он имеет все необходимые функции для комфорного микроклимата в интерьере: класс энергоэффективности "А+"; воздушный фильтр; низкий уровень шума 24 дб; память положения жалюзи; I-Feel; подключение Wi-Fi модуля; горячий пуск; защита от перепадов напряжения; скрытый LED дисплей; стабильная работа на холод и тепло до -15℃; обогрев +8℃; эффективная работа на охлаждение до +55℃.

Hisense AS-09UR4SYDDB1G

Сплит-система Hisense AS-09UR4SYDDB1G - это современная высокоэффективная сплит-система работает на кондиционирование, обогрев, вентиляцию и очистку воздуха. Модернизированный фильтр Ultra Hi Dencity нейтрализует порядка 90 % пыли и микрочастиц грязи, фитокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion (с ионами серебра) устраняют вредные микроорганизмы. Модель относится к серии SMART DC Inverter, работает в диапазоне до 0 градусов в режиме кондиционирования и до -15 градусов – в режиме обогрев, что является важным преимуществом для климатических условий России. Функция I Feel позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.

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