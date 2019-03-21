Подборка лучших угольных грилей

2019-03-21, Автор - Ganibal; Продукт - Weber One-Touch Original 47см; [58]
Как говорится в пословице - "Готовь сани летом, а телегу зимой", вот и мы реши придерживаться этому. Сезон шашлыков, приятного дымка и выездом на природу и в загородные дома станет скоро открытым, и нужно будет подумать на чем все это готовить, кто-то предпочитает на обычном одноразовом мангале, а кто то хочет готовить изысканное мясо на профессиональном гриле. К этому случаю мы подготовили подборку лучших угольных грилей, по мнению МегаОбзор.

Weber One-Touch Original 47см

Угольный гриль Weber One-Touch Original 47см - этот гриль без термометра с традиционным силуэтом завоевал культовый статус. Оптимален в обращении, идеален в вопросах безопасности и ухода, обладает устойчивой базой, имеет встроенный в крышку термометр и оснащен запатентованной системой One-Touch. Эта система, вместе с системой для регулирования поступления воздуха в крышке, позволяет легко контролировать и распределять температуру и потоки воздуха в котле, а также с легкостью удалять пепел из котла гриля.

Forester BQ-907

Угольный гриль Forester BQ-907 - изготовлен из углеродистой стали. Устройство может служить как мангалом, так и барбекю. Корпус покрыт жаростойкой эмалью, которая выдерживает до 700 °С. Двойные стенки поддерживают температурный уровень внутри намного дольше, чем в обычном мангале. Благодаря этому можно экономить топливо, а также готовить большее количество порций. Заслонки на отверстиях для поддува дают возможность управлять жаром. Для удобства термо-гриль оснащен боковой деревянной и нижней металлической полками под кухонные аксессуары и продукты. Съемную решетку можно мыть в посудомойке. Размещенные в верхней части стенок пазы рассчитаны на 15 шампуров. Данный термо-гриль станет вашим лучшим помощником на даче. На нем вы сможете запекать и жарить шашлыки, бифштексты, ребрышки и другие мясные, овощные или рыбные блюда. Поскольку конструкция разборная, вам будет удобно хранить, а также перевозить устройство.

Go Garden Barbeque 46

Угольный гриль Go Garden Barbeque 46 - отличное решение для дачи или загородного дома. Данный гриль-барбекю можно использовать круглый год: он неприхотлив, мобилен и удобен в использовании. Классический гриль-барбекю круглой формы максимально удобен и эффективен в приготовлении пищи - мясо, рыбу или овощи можно не просто жарить, но и тушить без опасности возникновения открытого огня, просто закрыв крышку гриля-барбекю. Дополнительная внутренняя хромированная решетка помогает сортировать уже готовую пищу или разогревать ее в щадящем режиме. Закрыв крышку, можно немного притушить мясо, а также избежать опасности возникновения открытого огня.

Green Glade ASK18

Угольный гриль Green Glade ASK18 - это Нестандартная и абсолютно не привычная по своей конструкции гриль-барбекю. Оптимальный размер решётки наиболее удобен для приготовления шашлыка и блюд на углях на семейном уикенде. По бокам грилевой части находятся две вспомогательные поверхности и одна внизу, на которых можно удобно расположить специи, посуду и приборы, разжигатель и другие вспомогательные аксессуары. Благодаря небольшим габаритам, гриль-коптильню можно смело устанавливать на террасе загородного дома и выезжая на открытую местность. А блюда, приготовленные на углях, обладают неповторимым вкусом и умопомрачительным ароматом, ничем не отличаясь от тех, что на мангале. Возможность использовать гриль в качестве коптильни позволяет смаковать домашние копчёности. Четыре ножки, две из которых оснащены колёсиками, обеспечивают устойчивость конструкции и удобное перемещение. С гриль коптильней Green Glade Ваши семейные барбекю участятся, а сам процесс не будет больше утомительным.

Char Griller Smokin Pro

Угольный гриль Char Griller Smokin Pro - неподражаемый Smokin Pro из линейки угольных грилей американского производителя Char Griller. Грили этой компании давно зарекомендовали себя в качестве прочных, надежных и очень удобных в использовании грилей-коптилен. Они обладают тяжелой стальной конструкцией и двойной стальной основой, которые обеспечивают долговечность агрегата. Решетки для готовки из чугуна, колеса для легкой транспортировки и много других тщательно продуманных деталей обеспечивают пользователю максимальный комфорт в эксплуатации. Размер основной области гриля Smokin Pro — 830 кв. дюймов, дополнительной — 250 кв. дюймов; гриль имеет датчик температуры.

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