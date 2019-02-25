Подборка лучших умных чайников

Xiaomi Smart Kettle Bluetooth

Умный чайник - это высокотехнологичная революция в кухонной технике. Сейчас все больше популярных брендов пытаются выпустить свое творение, встраивая в, казалось бы, простой кипятильник в корпусе инновационные функции. Поэтому мы подготовили подборку лучших умных чайников, по мнению МегаОбзор.

MIE Smart Kettle

Чайник Xiaomi Smart Kettle Bluetooth - сдержанные формы, удобство для пользователей и, конечно же, «ум». Корпус и подставка белого цвета визуально сливаются и кажутся одним целым. Его современный внешний вид впишется в интерьер любой кухни, помещения, офиса можете быть уверенными. Кипятит весь объем 1,5 литра за 5 минут, не полностью заполненный чайник и того меньше. На дне подставки в специальную выемку аккуратно прячется лишняя длина шнура. Рядом с кнопкой включения есть кнопка поддержки температуры воды на заданном значении. Обе сенсорные. Цилиндрический корпус двойной: внутренняя часть из нержавеющей стали, внешняя — полипропиленовая. Поэтому снаружи он никогда не будет горячим. Максимум 40°С — не обжигает руки при случайном прикосновении, не опасно для ребенка.

REDMOND SkyKettle M173S-E

Чайник MIE Smart Kettle - умный чайник Smart Kettle 100 создан итальянской компанией MIE специально для современных чайных гурманов. MIE Smart Kettle 100 позволяет не только кипятить воду, но и заваривать чай непосредственно в самом чайнике, экономя время и силы. Стильный дизайн MIE Smart Kettle 100 подойдет к любому интерьеру. Конструируя этот умный чайник, производитель позаботился об эргономике и продумал каждую деталь: устойчивую подставку с интуитивно понятным дисплеем, удобную ручку и носик, позволяющие налить аккуратно чай в чашку. Объем стеклянной колбы MIE Smart Kettle 100 наиболее оптимальный — 1,7 л. В этом умном чайнике можно играючи и одновременно с тем профессионально заварить 1,2 л чая, которого хватит сразу на всю семью или на целую небольшую компанию. В чайнике предусмотрена настройка «по умолчанию», при которой чай заваривается в течение 6 минут в процессе кипения. Также можно подобрать нужную температуру и время заваривания вручную при помощи кнопки Temp/Min.

Kitfort KT-622

Чайник REDMOND SkyKettle M173S-E - представлен в элегантном корпусе из нержавеющей стали с серебристо-черной расцветкой. Оборудование дополнено нейлоновым фильтром от накипи и мощным дисковым нагревателем. Чайник вмещает 1.7 литров воды и работает с мощностью 2200 Вт. Предусматривается наличие дисплея и возможности ДУ. Модель Redmond SkyKettle M173S-E оснащена системой автоотключения при закипании, снятия с подставки или отсутствии воды. Предусматривается наличие визуально понятных индикаторов нагрева и выбранного температурного режима, подсветки и подставки, дополненной электронным управлением. Чайник свободно вращается на подставке, весит 1.3 кг и обладает габаритами 14.7x24x19.5 см при длине кабеля 0.75 м.

Princess 236007

Чайник Kitfort KT-622 - очень удобен и функционален, чтобы им можно было пользоваться ежедневно с максимальным комфортом. В чайник помещается 1.7 литров воды, чего вполне достаточно для приготовления чая на несколько человек. Закипает такой объем довольно быстро благодаря мощности в 2000 Вт. При этом, вы сможете установить необходимую температуру закипания. Это даст возможность заваривать различные виды чая. А встроенный заварник позволит делать это одновременно с процедурой кипячения воды. Электрочайник Kitfort КТ-622 имеет электронное управление, кнопки которого размещены на подставке прибора. Конструктивная особенность подставки обеспечивает возможность вращения на ней чайника. У электрочайника прозрачный корпус из термостойкого стекла, который подсвечивается во время работы светодиодной подсветкой. Это создает завораживающий эффект. Специальная технология позволяет поддерживать определенную температуру внутри чайника, чтобы вам не пришлось слишком часто включать его заново. После закипания электрочайник отключается и раздается звуковой сигнал о завершении процесса.

Чайник Princess 236007 - быстрый нагрев при минимальном использовании энергии. Нагревательный элемент в базе. Чаша изготовлена из высококачественного стекла Schott Duran. Допускается мойка чаши в посудомоечной машине. Терморегулятор позволит задать температуру нагрева воды в диапазоне от 70 до 100⁰С. Кроме того, модель может поддерживать температуру воды в течение 30 минут. Благодаря объему чайника в 1,7 литра вы сможете сделать кипяток сразу на всю семью. За счет мощности устройства в 1700 Вт горячие напитки будут готовы быстро. С функцией блокировки включения без воды пользоваться чайником безопасно - такая функция позволит избежать перегорания нагревательного элемента.