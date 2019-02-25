Подборка лучших умных чайников

2019-02-25, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Smart Kettle Bluetooth; [70]
Умный чайник - это высокотехнологичная революция в кухонной технике. Сейчас все больше популярных брендов пытаются выпустить свое творение, встраивая в, казалось бы, простой кипятильник в корпусе инновационные функции. Поэтому мы подготовили подборку лучших умных чайников, по мнению МегаОбзор.

Xiaomi Smart Kettle Bluetooth

Чайник Xiaomi Smart Kettle Bluetooth - сдержанные формы, удобство для пользователей и, конечно же, «ум». Корпус и подставка белого цвета визуально сливаются и кажутся одним целым. Его современный внешний вид впишется в интерьер любой кухни, помещения, офиса можете быть уверенными. Кипятит весь объем 1,5 литра за 5 минут, не полностью заполненный чайник и того меньше. На дне подставки в специальную выемку аккуратно прячется лишняя длина шнура. Рядом с кнопкой включения есть кнопка поддержки температуры воды на заданном значении. Обе сенсорные. Цилиндрический корпус двойной: внутренняя часть из нержавеющей стали, внешняя — полипропиленовая. Поэтому снаружи он никогда не будет горячим. Максимум 40°С — не обжигает руки при случайном прикосновении, не опасно для ребенка.

MIE Smart Kettle

Чайник MIE Smart Kettle - умный чайник Smart Kettle 100 создан итальянской компанией MIE специально для современных чайных гурманов. MIE Smart Kettle 100 позволяет не только кипятить воду, но и заваривать чай непосредственно в самом чайнике, экономя время и силы. Стильный дизайн MIE Smart Kettle 100 подойдет к любому интерьеру. Конструируя этот умный чайник, производитель позаботился об эргономике и продумал каждую деталь: устойчивую подставку с интуитивно понятным дисплеем, удобную ручку и носик, позволяющие налить аккуратно чай в чашку. Объем стеклянной колбы MIE Smart Kettle 100 наиболее оптимальный — 1,7 л. В этом умном чайнике можно играючи и одновременно с тем профессионально заварить 1,2 л чая, которого хватит сразу на всю семью или на целую небольшую компанию. В чайнике предусмотрена настройка «по умолчанию», при которой чай заваривается в течение 6 минут в процессе кипения. Также можно подобрать нужную температуру и время заваривания вручную при помощи кнопки Temp/Min.

REDMOND SkyKettle M173S-E

Чайник REDMOND SkyKettle M173S-E - представлен в элегантном корпусе из нержавеющей стали с серебристо-черной расцветкой. Оборудование дополнено нейлоновым фильтром от накипи и мощным дисковым нагревателем. Чайник вмещает 1.7 литров воды и работает с мощностью 2200 Вт. Предусматривается наличие дисплея и возможности ДУ. Модель Redmond SkyKettle M173S-E оснащена системой автоотключения при закипании, снятия с подставки или отсутствии воды. Предусматривается наличие визуально понятных индикаторов нагрева и выбранного температурного режима, подсветки и подставки, дополненной электронным управлением. Чайник свободно вращается на подставке, весит 1.3 кг и обладает габаритами 14.7x24x19.5 см при длине кабеля 0.75 м.

Kitfort KT-622

Чайник Kitfort KT-622 - очень удобен и функционален, чтобы им можно было пользоваться ежедневно с максимальным комфортом. В чайник помещается 1.7 литров воды, чего вполне достаточно для приготовления чая на несколько человек. Закипает такой объем довольно быстро благодаря мощности в 2000 Вт. При этом, вы сможете установить необходимую температуру закипания. Это даст возможность заваривать различные виды чая. А встроенный заварник позволит делать это одновременно с процедурой кипячения воды. Электрочайник Kitfort КТ-622 имеет электронное управление, кнопки которого размещены на подставке прибора. Конструктивная особенность подставки обеспечивает возможность вращения на ней чайника. У электрочайника прозрачный корпус из термостойкого стекла, который подсвечивается во время работы светодиодной подсветкой. Это создает завораживающий эффект. Специальная технология позволяет поддерживать определенную температуру внутри чайника, чтобы вам не пришлось слишком часто включать его заново. После закипания электрочайник отключается и раздается звуковой сигнал о завершении процесса.

Princess 236007

Чайник Princess 236007 - быстрый нагрев при минимальном использовании энергии. Нагревательный элемент в базе. Чаша изготовлена из высококачественного стекла Schott Duran. Допускается мойка чаши в посудомоечной машине. Терморегулятор позволит задать температуру нагрева воды в диапазоне от 70 до 100⁰С. Кроме того, модель может поддерживать температуру воды в течение 30 минут. Благодаря объему чайника в 1,7 литра вы сможете сделать кипяток сразу на всю семью. За счет мощности устройства в 1700 Вт горячие напитки будут готовы быстро. С функцией блокировки включения без воды пользоваться чайником безопасно - такая функция позволит избежать перегорания нагревательного элемента.

Комментарии:
Moto Mod 5G для Moto Z3...
Moto Mod 5G для Moto Z3На MWC 2019 был представлен довольно интересный Mod Moto 5G для флагмана компании Moto Z3. ...
Ноутбук-трансформер Lenovo ThinkPad X390...
Ноутбук-трансформер Lenovo ThinkPad X390Компания Lenovo представила ноутбук-трансформер ThinkPad X390 Yoga, который ориентирован на профессионало...
Тизер смартфона Asus Zenfone 6 ...
Тизер смартфона Asus Zenfone 6 Сегодня компания Asus решила...
Нововведение в сервисах Android безопасн...
Нововведение в сервисах Android безопаснAndroid официально сертифицирован на FIDO2, что позволяет входить в приложения и веб-сайты поддержки с по...
HTC 5G Hub для подключения к сетям 5G...
HTC 5G Hub для подключения к сетям 5GКомпания HTC в сотрудничестве со Sprint представила HTC 5G Hub. ...
Новый смартфон Sony Xperia 1...
Новый смартфон Sony Xperia 1Компания Sony продемонстрировала новый флагманский телефон Xperia 1. ...
Micron и Western Digital представили кар...
Micron и Western Digital представили карКомпании Micron и Western Digital представили карты памяти microSD емкостью 1 ТБ, которые позволят вам зн...
Компания Sprint готовится к запуску 5G...
Компания Sprint готовится к запуску 5GКомпания Sprint подтвердила, что полноценный сервис 5G дебютирует в мае в Атланте, Чикаго, Далласе и Канз...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор вентиляторов be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL085) и be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL086)Обзор вентиляторов be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL085) и be quiet! SHADOW WINGS 2 (BL086)
Обзор Defender Renegade GK-640DL. Игровая клавиатура с подсветкойОбзор Defender Renegade GK-640DL. Игровая клавиатура с подсветкой
Обзор HARPER PB-10011. Недорогая и емкая внешняя батарейкаОбзор HARPER PB-10011. Недорогая и емкая внешняя батарейка
Обзор плюсов и минусов HUAWEI Y9 (2019) 4/64GB. Яркий смартфон с двойными камерами и крупным дисплеемОбзор плюсов и минусов HUAWEI Y9 (2019) 4/64GB. Яркий смартфон с двойными камерами и крупным дисплеем
Обзор HARPER PS-030. Многофункциональная Bluetooth колонка Обзор HARPER PS-030. Многофункциональная Bluetooth колонка
Предварительный обзор Colorful iGame GeF...
Предварительный обзор Colorful iGame GeFБуквально недавно мы написали новость о том, что компания NVIDIA представила свои новые видеокарты GTX 16...
Обзор Bus Driver Simulator 2019. Специфи...
Обзор Bus Driver Simulator 2019. СпецифиЕсть определенные нишевые проекты, которые создаются специально для отдельной аудитории, которая любит сп...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10Совсем недавно компания Samsung официально представила свои новые флагманы, которые поразили аудиторию св...
JBL представила в России линейку наушник...
JBL представила в России линейку наушник21 февраля в Москве прошла презентация компании JBL, на которой была представлена новая линейка наушников...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Fol...
Предварительный обзор Samsung Galaxy FolДлительное время мы рассуждали о том, возможно ли выпустить в продажу полноценный смартфон с гибким диспл...
Предварительный обзор Panasonic Lumix TZ...
Предварительный обзор Panasonic Lumix TZВ последнее время компактные камеры пользуются какой-то невероятной популярностью. Видимо, мода на громад...
Обзор Dirt Rally 2.0. Шикарный гоночный ...
Обзор Dirt Rally 2.0. Шикарный гоночный Авторы Dirt Rally 2.0 решили предоставить фанатам хардкорных автомобильных симуляторов действительно крут...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10Компания Samsung официально представила свой новый флагман под названием Samsung Galaxy S10, который оказ...
Обзор Resort Boss: Golf. Стань менеджеро...
Обзор Resort Boss: Golf. Стань менеджероМне всегда нравились подобные экономические стратегии, в которых очень много переменных и нужно постепенн...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForПроизводителям видеокарт приходится несладко в последнее время — новая линейка видеокарт стоит каких-то б...
Обзор Red Tractor Tycoon. Создаём свою ф...
Обзор Red Tractor Tycoon. Создаём свою фМне всегда нравились подобные игры тем, что они не требуют от вас отличной реакции или каких-то невероятн...
Компания Hobby World выпустила первый но...
Компания Hobby World выпустила первый ноЖурнал «Мир Фантастики», издающийся с 2003 года стал настолько популярен у населения нашей страны, что но...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor