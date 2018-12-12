Подборка потребительской электроники к Новому году 2018

Philips 436M6VBPAB

Техника стареет каждый день, на замену старого приходит что-то новое. В этой подборке, мы подготовили для вас самую популярную и актуальную электронику,которая пользуется спросом на сегодняшний день.

EZVIZ Mini Trooper

Монитор Philips 436M6VBPAB - этот монитор оснащен качественной MVA панелью и обеспечивает невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплей с кристально чистым изображением подойдёт и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами. Расширенный динамический диапазон (HDR) задает качественный уровень изображения. Потрясающая яркость, контрастность, захватывающая цветопередача и невероятно глубокие оттенки черного придают изображению невероятную глубину и реалистичность.

GEOZON AQUA

WiFi камера EZVIZ Mini Trooper - уникальная беспроводная камера, которая идет в комплекте с базовой станцией. Камера работает от комплекта батарей, ее можно использовать как в помещении, так и на улице. Срок работы от батарей до 9 месяцев. Камера работает автономно от 4х батарей CR123A. Функция просмотра уровня заряда (в приложении EZVIZ) напомнит вам о необходимости подзарядки. Базовая станция Mini Trooper имеет слот для карты MicroSD, где вы сможет хранить ваши фото и видео с камеры. Приложение EZVIZ обеспечит легкий доступ к просмотру видео в реальном времени, а также видеозаписям и фотографиям.

Toshiba Canvio Ready 2TB

Детские часы GEOZON AQUA - это настоящая находка для заботливых родителей. Умные часы совмещают в себе яркий дизайн, который придется по вкусу любому ребенку, и функциональность. Благодаря позиционированию по GPS и GLONASS и наличию технологий LBS и A-GPS часы всегда держат в курсе того, где находится малыш, как на открытом пространстве, так и в помещениях. Все оповещения можно просматривать через специальное мобильное приложение GEOZON GUARD, оно доступно для Android и iOS. Приложение дает возможность: контролировать местонахждение ребенка, устанавливать контроль геозон, просматривать историю передвижения ребенка, управлять часами в режиме администратора. Кнопка SOS выручает в тех случаях, когда ребенок хочет позвать на помощь или потерялся. Детские часы GEOZON AQUA прошли сертификацию IP67 что означает, они защищены от влаги и пыли.

Mio MiVue J60

Жесткий диск Toshiba Canvio Ready 2TB - это один из оптимальных жестких дисков в ударопрочном корпусе. В наличии имеется большой запас памяти 2ТБ, сверхвысокая скорость по передаче информации через порт USB 3.0, а также компактность по размеру. Все необходимое для рабочей деятельности Вы всегда будете иметь в непосредственной доступности. Дизайн выполнен в черном цвете из пластических материалов, выгодно подчеркнет Вашу индивидуальность. Отличный подарок для студента или путешественника.

Acer Spin 5

Видеорегистратор Mio MiVue J60 - он поможет фиксировать все происходящее во время поездки и получить доказательства при необходимости. Основной цвет изделия – черный, дизайн простой, устройство впишется в салон любого авто. Видеорегистратор Mio MiVue J60 выполняет съемку в разрешении 1920x1080 пикселей при частоте 30 кадров в секунду. Качество изображения отличное, полученными записями можно полноценно пользоваться в дальнейшем. Объектив у представленной модели широкоугольный, заявленный угол обзора – 150 градусов. Дополнительно реализован режим ночной съемки, он позволяет полноценно осуществлять запись в темное время суток. Для хранения файлов можно поставить флеш-накопитель с объемом до 128 ГБ.

Acer Swift 5

Ноутбук Acer Spin 5 - это ультрабук-трансформер сочетающий в себе четыре режима работы: ноутбук, планшет, дисплей, режим презентации. В нем заключены приятное сочетание современных технологий и классического дизайна. Стильный металлический корпус, никого не оставит равнодушным. Данный ноутбук - вариант для тех, кто привык окружить себя качественными и практичными устройствами. Ноутбук оснащен 13,3 дюймовым Full HD IPS сенсорным экраном и технологией Acer Color Intelligence™ что обеспечивает яркость и четкость изображения. Ноутбук Acer Spin 5 с процессором Intel® Core™ i7 8-го поколения идеально подходит для работы и развлечений. Автономная работа до 13 часов позволяет использовать ноутбук целый день. Также в комплекте с ноутбуком идет Acer Active Stylus, что позволит быстро записывать творческие идеи и создавать эскизы на сенсорном экране.

Ноутбук Acer Swift 5 - ноутбук, который подходит для учёбы, развлечений и работы. Благодаря небольшому весу, тонкому корпусу и компактным размерам его удобно брать с собой на деловую встречу или в путешествие, чтобы всегда иметь доступ к документам и общению с друзьями по видеосвязи. 14-дюймовый экран заключён в корпус 13-дюймов, за счёт уменьшения ширины рамки до 9.2 мм. Девайс управляется предустановленной ОС Windows 10 и функционирует на базе четырёхъядерного процессора Intel Core i7. Он позволяет эффективно работать в режиме многозадачности, исключая зависание тяжёлых программ и приложений. Ноутбук поддерживает технологию Windows Hello. Войти в систему можно одним касанием – хранящиеся файлы будут надёжно защищены от несанкционированного доступа.