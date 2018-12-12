Подборка потребительской электроники к Новому году 2018

2018-12-12, Автор - Ganibal; Продукт - Philips 436M6VBPAB; [62]
Техника стареет каждый день, на замену старого приходит что-то новое. В этой подборке, мы подготовили для вас самую популярную и актуальную электронику,которая пользуется спросом на сегодняшний день.

Philips 436M6VBPAB

Монитор Philips 436M6VBPAB - этот монитор оснащен качественной MVA панелью и обеспечивает невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплей с кристально чистым изображением подойдёт и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами. Расширенный динамический диапазон (HDR) задает качественный уровень изображения. Потрясающая яркость, контрастность, захватывающая цветопередача и невероятно глубокие оттенки черного придают изображению невероятную глубину и реалистичность.

EZVIZ Mini Trooper

WiFi камера EZVIZ Mini Trooper - уникальная беспроводная камера, которая идет в комплекте с базовой станцией. Камера работает от комплекта батарей, ее можно использовать как в помещении, так и на улице. Срок работы от батарей до 9 месяцев. Камера работает автономно от 4х батарей CR123A. Функция просмотра уровня заряда (в приложении EZVIZ) напомнит вам о необходимости подзарядки. Базовая станция Mini Trooper имеет слот для карты MicroSD, где вы сможет хранить ваши фото и видео с камеры. Приложение EZVIZ обеспечит легкий доступ к просмотру видео в реальном времени, а также видеозаписям и фотографиям.

GEOZON AQUA

Детские часы GEOZON AQUA - это настоящая находка для заботливых родителей. Умные часы совмещают в себе яркий дизайн, который придется по вкусу любому ребенку, и функциональность. Благодаря позиционированию по GPS и GLONASS и наличию технологий LBS и A-GPS часы всегда держат в курсе того, где находится малыш, как на открытом пространстве, так и в помещениях. Все оповещения можно просматривать через специальное мобильное приложение GEOZON GUARD, оно доступно для Android и iOS. Приложение дает возможность: контролировать местонахждение ребенка, устанавливать контроль геозон, просматривать историю передвижения ребенка, управлять часами в режиме администратора. Кнопка SOS выручает в тех случаях, когда ребенок хочет позвать на помощь или потерялся. Детские часы GEOZON AQUA прошли сертификацию IP67 что означает, они защищены от влаги и пыли.

Toshiba Canvio Ready 2TB

Жесткий диск Toshiba Canvio Ready 2TB - это один из оптимальных жестких дисков в ударопрочном корпусе. В наличии имеется большой запас памяти 2ТБ, сверхвысокая скорость по передаче информации через порт USB 3.0, а также компактность по размеру. Все необходимое для рабочей деятельности Вы всегда будете иметь в непосредственной доступности. Дизайн выполнен в черном цвете из пластических материалов, выгодно подчеркнет Вашу индивидуальность. Отличный подарок для студента или путешественника.

Mio MiVue J60

Видеорегистратор Mio MiVue J60 - он поможет фиксировать все происходящее во время поездки и получить доказательства при необходимости. Основной цвет изделия – черный, дизайн простой, устройство впишется в салон любого авто. Видеорегистратор Mio MiVue J60 выполняет съемку в разрешении 1920x1080 пикселей при частоте 30 кадров в секунду. Качество изображения отличное, полученными записями можно полноценно пользоваться в дальнейшем. Объектив у представленной модели широкоугольный, заявленный угол обзора – 150 градусов. Дополнительно реализован режим ночной съемки, он позволяет полноценно осуществлять запись в темное время суток. Для хранения файлов можно поставить флеш-накопитель с объемом до 128 ГБ.

Acer Spin 5

Ноутбук Acer Spin 5 - это ультрабук-трансформер сочетающий в себе четыре режима работы: ноутбук, планшет, дисплей, режим презентации. В нем заключены приятное сочетание современных технологий и классического дизайна. Стильный металлический корпус, никого не оставит равнодушным. Данный ноутбук - вариант для тех, кто привык окружить себя качественными и практичными устройствами. Ноутбук оснащен 13,3 дюймовым Full HD IPS сенсорным экраном и технологией Acer Color Intelligence™ что обеспечивает яркость и четкость изображения. Ноутбук Acer Spin 5 с процессором Intel® Core™ i7 8-го поколения идеально подходит для работы и развлечений. Автономная работа до 13 часов позволяет использовать ноутбук целый день. Также в комплекте с ноутбуком идет Acer Active Stylus, что позволит быстро записывать творческие идеи и создавать эскизы на сенсорном экране.

Acer Swift 5

Ноутбук Acer Swift 5 - ноутбук, который подходит для учёбы, развлечений и работы. Благодаря небольшому весу, тонкому корпусу и компактным размерам его удобно брать с собой на деловую встречу или в путешествие, чтобы всегда иметь доступ к документам и общению с друзьями по видеосвязи. 14-дюймовый экран заключён в корпус 13-дюймов, за счёт уменьшения ширины рамки до 9.2 мм. Девайс управляется предустановленной ОС Windows 10 и функционирует на базе четырёхъядерного процессора Intel Core i7. Он позволяет эффективно работать в режиме многозадачности, исключая зависание тяжёлых программ и приложений. Ноутбук поддерживает технологию Windows Hello. Войти в систему можно одним касанием – хранящиеся файлы будут надёжно защищены от несанкционированного доступа.

Комментарии:
Парковки, бензин, стоянка - стоит ли по...
Парковки, бензин, стоянка - стоит ли поМногие к концу года и в начале нового года задумываются о покупке нового автомобиля. Способствует этом...
Узлы уязвимости информационной безопасн...
Узлы уязвимости информационной безопаснРеалии современной жизни таковы, что тот кто владеет информацией владеет всем. Эта мысль еще пять лет ...
Чехлы от компании Olixar для Samsung Gal...
Чехлы от компании Olixar для Samsung Gal В интернете появились чехлы от...
Новые ноутбуки компании LG...
Новые ноутбуки компании LGНа выставке CES 2019 компания LG представила две модели ноутбуков линейки Gram. ...
Подборка лучших источников бесперебойног...
Подборка лучших источников бесперебойногДля сохранения важных данных и целостности своего компьютера, опытные люди пользуются источником беспереб...
Патент от компании Lyft...
Патент от компании LyftКомпания Lyft получила патент на взаимодействие автомобилей с людьми. ...
Лучший FullHD телевизор в 2018 году. LG ...
Лучший FullHD телевизор в 2018 году. LG Современные технологии развиваются крайне быстро — только вчера, вроде бы, мы встречали 4К громкими возгл...
Компания OnePlus побила свой рекорд прод...
Компания OnePlus побила свой рекорд продПартнерство с T-Mobile, очень сильно помогло OnePlus перевезти в США гораздо больше устройств 6T, чем его...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкойОбзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкой
Обзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфонОбзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфон
Обзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкойОбзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкой
Обзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBERОбзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBER
Обзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плееромОбзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плеером
Предварительный обзор X2 Spartan 716. От...
Предварительный обзор X2 Spartan 716. ОтВ последнее время пользователи стали все чаще присматриваться к компактным корпусам. Дело в том, что виде...
Обзор Spinner.io. Развлекаемся как можем...
Обзор Spinner.io. Развлекаемся как можемВ последнее время огромной популярностью пользуются казуальные игры с быстрыми раундами — геймеры не хотя...
Оплата проезда с помощью банковских карт...
Оплата проезда с помощью банковских карт11 декабря 2018г. в Казань состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению модернизации сист...
Предварительный обзор Rapoo VH300. Мягко...
Предварительный обзор Rapoo VH300. МягкоИгровая гарнитура давно перестала быть чем-то обычным и стандартным. Многие геймеры покупают дороге устро...
Обзор Duels. Странный файтинг...
Обзор Duels. Странный файтингПри создании большинства современных мобильных игр разработчики думают в первую очередь о том, как правил...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (В последнее время на рынке смартфонов очень мало достойных представителей бюджетного класса, так как круп...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевская...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевскаяВ последнее время очень много появилось игр, которые как-то копируют жанр королевских битв. Для кого-то и...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-Стандарт беспроводной зарядки Qi начинает поддерживать все большее количество устройств, работающих на ба...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtНа протяжении длительного времени все относились к компании Razer только как к производителю продвинутой ...
Предварительный обзор darkFlash Skywalke...
Предварительный обзор darkFlash SkywalkeВ последнее время очень много производителей делают упор на стеклянные панели в корпусе. Это смотрится кр...
Предварительный обзор ID-Cooling Auraflo...
Предварительный обзор ID-Cooling AurafloВ последнее время системы жидкостного охлаждения стали неимоверно популярными — производители выпускают м...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая моб...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая мобЯ играл почти во все части Kingdom Rush и могу сказать, что новая история получилась очень крутой. Разраб...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor