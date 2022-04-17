Поддержка Intel Raptor Lake-P добавлена ​​в ядро ​​​​Linux 5.19

Linux 5.19 получило дополнение к различной поддержке операционной системы с открытым исходным кодом. Одним из таких дополнений была поддержка графического драйвера Raptor Lake-S в разделе PCI ID ядра. Теперь поддержка Raptor Lake-P добавлена ​​и в версию 5.19. Серия Raptor Lake-P следующего поколения будет доступна для легких высокопроизводительных ноутбуков. Первоначальный код поддержки был отправлен в ядро ​​Linux 5.19, добавив идентификаторы устройств PCI в графический драйвер i915. С новейшей поддержкой, добавленной в ядро ​​​​Linux 5.19, разработчики включили около 24 новых строк кода для активации поддержки Raptor Lake-P. Ожидается , что следующее поколение процессоров Intel под кодовым названием Raptor Lake будет предлагать 24 ядра с 32 потоками и более высокий IPC P-Core.

Intel планирует выпустить Raptor Lake во второй половине этого года, чтобы совпасть с выпуском процессоров серии AMD Ryzen 7000.