Подписка Xbox Game Pass сильно подорожала

Microsoft официально подтвердила слухи о переработке подписки Xbox Game Pass и объявила о запуске новых тарифных планов. Теперь пользователям доступны три уровня — Essential, Premium и Ultimate. Xbox Game Pass Essential стоит 9,99 доллара в месяц и включает доступ к играм на консолях, ПК и в облаке. В подписку входят 50 игр (среди них Hades, Warhammer 40,000: Darktide и Stardew Valley), онлайн-мультиплеер, внутриигровые бонусы и неограниченный облачный гейминг. Кроме того, участники программы Rewards with Xbox могут зарабатывать до 25 долларов в год, а также получать баллы за покупку игр и дополнений. Все пользователи Xbox Game Pass Core будут переведены на Essential.

Xbox Game Pass Premium обойдётся в 14,99 доллара в месяц и предоставит доступ к более чем 200 играм на консолях и ПК, включая новые проекты вроде Diablo IV и Hogwarts Legacy. Также в подписке есть облачный гейминг без ограничений и возможность заработать до 50 долларов в год через Rewards with Xbox. Все пользователи стандартного Game Pass будут переведены на Premium. Xbox Game Pass Ultimate получил самые масштабные изменения, но и заметно подорожал — теперь он стоит 29,99 долларов в месяц. Этот тариф открывает доступ к более чем 400 играм на консолях, ПК и в облаке, более 75 релизам в первый день выхода ежегодно, а также дополнительным сервисам. С 18 ноября к подписке добавляется Fortnite Crew, сервис Ubisoft+ Classics и расширенные возможности облачного гейминга с максимальным качеством стриминга.
Bungie лишилась ведущего руководителя…
Генеральный директор Bungie Пит Парсонс объявил, что покидает компанию спустя десять лет работы на этой д…
Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет на PS5…
Microsoft готовит к выходу ещё одну крупную игру для PlayStation 5 — уже 8 декабря на консоли Sony выйдет…
Battlefield 6 бьёт рекорды онлайна в режиме открытой беты…
Battlefield 6 уже доступна игрокам в формате раннего доступа — открытого бета-теста желающих, который в с…
Grand Theft Auto VI будут продавать за 100 долларов на релиз…
Grand Theft Auto VI может установить новые рекорды в игровой индустрии не только по прибыли, но и по стои…
В Battlefield 6 добавят королевскую битву…
Несколько часов назад команда разработчиков Battlefield 6 официально представила долгожданный режим корол…
Battlefield 6 лучше всего работает на PlayStation 5 Pro…
Сравнение, подготовленное каналом ElAnalistaDeBits, описывает два режима отображения в Battlefield 6 на P…
Mafia: The Old Country продалась тиражом 800 тысяч копий…
Mafia: The Old Country вышла на PS5, Xbox Series X/S и GR всего неделю назад, и, по данным аналитической …
PlayStation движется в сторону платформы, а не железа…
Во время сессии вопросов и ответов для инвесторов по итогам первого квартала 2025 года руководители Sony …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor