Подписка Xbox Game Pass сильно подорожала

Xbox Game Pass Premium обойдётся в 14,99 доллара в месяц и предоставит доступ к более чем 200 играм на консолях и ПК, включая новые проекты вроде Diablo IV и Hogwarts Legacy. Также в подписке есть облачный гейминг без ограничений и возможность заработать до 50 долларов в год через Rewards with Xbox. Все пользователи стандартного Game Pass будут переведены на Premium. Xbox Game Pass Ultimate получил самые масштабные изменения, но и заметно подорожал — теперь он стоит 29,99 долларов в месяц. Этот тариф открывает доступ к более чем 400 играм на консолях, ПК и в облаке, более 75 релизам в первый день выхода ежегодно, а также дополнительным сервисам. С 18 ноября к подписке добавляется Fortnite Crew, сервис Ubisoft+ Classics и расширенные возможности облачного гейминга с максимальным качеством стриминга.