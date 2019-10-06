Подробности о процессорах AMD с архитектурой Zen 3 и Zen 4

На конференции Консультативного совета HPC-AI в Великобритании AMD обнародовала некоторые подробности о своих будущих архитектурах Zen 3 и Zen 4, а также установила временные рамки для процессоров следующего поколения Epyc Milan и Genoa.

AMD собирается обновлять свою архитектуру Zen на ежегодной основе. Epyc Milan будет иметь ядра Zen 3 на обновленном узле 7 нм + и должен выйти в массовое производство в третьем квартале 2020 года. Milan будут масштабироваться до 64 ядер, так же, как в нынешнем поколении, и попадут в тот же сокет SP3. Кроме того, Milan будет использовать 2 потока на ядро, и ту же конфигурацию с восемью вычислительными матрицами и одной матрицей ввода / вывода. Тем не менее, AMD внесет некоторые изменения, оснастив каждую CCD (базовую матрицу ядра) 32 МБ унифицированной кэш-памяти третьего уровня.

Epyc Genoa предположительно будет использовать ядра Zen 4. Рассматривая план развития, Genoa также сообщит об окончании сокета SP3, представляя платформу SP5. Genoa также поступит с поддержкой памяти DDR5, и AMD обдумывает переход на PCIe 5.0. Genoa чипы в настоящее время находятся в стадии проектирования и должны появиться где-то в 2021 году.