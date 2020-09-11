Появилась цена на карту расширения для Xbox Series X

Какое-то время назад в сети всплывали фотографии новой карты памяти, которую создали специально для игровой приставки Xbox Series X. Тогда мало верилось, что производитель даст пользователям такую возможность, ведь это позволит покупать самую доступную приставку, а потом добавлять память при помощи таких вот модулей. Но теперь в сети появились неофициальные фотографии и даже стоимость таких карт — за модель на 1 терабайт компания запросит всего 220 долларов, что достаточно доступно на самом деле, если учитывать, что это внешний твердотельный накопитель с высокой скоростью чтения и записи. Ожидаем больше информации относительно этого продукта в обозримом будущем и тогда можно будет говорить о том, зачем компании эти карты памяти.