Появилась информация о функциях Apple AR-шлема

Если верить информации Bloomberg, компания Apple работает над оптимизированными версиями приложений, таких как Safari, и многих базовых приложений, которыми люди пользуются каждый день на своих iPhone, включая сервисы Apple для календарей, контактов, файлов, управления домом, почты, карт, сообщений, заметок, фотографий и напоминаний, а также музыкальные, новостные, акционные и погодные приложения компании. Также будут доступны версии приложений FaceTime и Apple TV, функции которых будут похожи на их iPad-версии. Ещё инсайдеры сообщают, что Apple, по-видимому, тестирует приложение камеры, которое может позволить вам делать снимки с использованием множества предполагаемых камер шлема дополненной реальности. Пока что информация звучит достаточно привлекательно — список функций приличный.