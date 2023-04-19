Появилась информация о функциях Apple AR-шлема

Согласно новому отчёту информационного издания Bloomberg, весьма ожидаемые VR и AR-очки от компании Apple смогут запускать адаптированные версии приложений, которые изначально создавались для iPad. Новый интерфейс гибридного устройства, по словам источников, также позволит пользователям получить доступ к миллионам уже доступных приложений в App Store. Это, на наш взгляд, очень хорошая новость, так как множество отличных приложений могут дать веский аргумент в пользу нового гаджетаа дополненной реальности, который, как предполагается, должен быть очень дорогим, да ещё и в категории устройств, которые сейчас не пользуются большой популярностью.

Если верить информации Bloomberg, компания Apple работает над оптимизированными версиями приложений, таких как Safari, и многих базовых приложений, которыми люди пользуются каждый день на своих iPhone, включая сервисы Apple для календарей, контактов, файлов, управления домом, почты, карт, сообщений, заметок, фотографий и напоминаний, а также музыкальные, новостные, акционные и погодные приложения компании. Также будут доступны версии приложений FaceTime и Apple TV, функции которых будут похожи на их iPad-версии. Ещё инсайдеры сообщают, что Apple, по-видимому, тестирует приложение камеры, которое может позволить вам делать снимки с использованием множества предполагаемых камер шлема дополненной реальности. Пока что информация звучит достаточно привлекательно — список функций приличный.
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