Появилась изображение флагмана Lenovo Z6 Pro

Компания Lenovo уже во всю тизерит свой новый флагманский смартфон Z6 Pro. Сейчас в сети появились пресс-рендеры, а также «живая» фотография устройства.

К сожалению, подробностей о новинке не так много. Мы лишь знаем, что он получит 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 855, поддержку 5G-сети, аккумулятор на 4000 мАч.

Lenovo Z6 Pro на всех изображениях показан в тёмно-красной градиентной расцветке корпуса. На его задней стороне виднеется камера с четырьмя модулями и основным сенсором на 48 мегапикселей.

Сканера отпечатков пальцев нет. Его, по всей видимости, разместят под дисплеем флагмана.

Презентация устройства состоится 23 апреля в Китае.