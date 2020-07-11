Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion

В сеть потихоньку начали просачиваться скриншоты игры Watch Dogs Legion. Игра будет иметь систему рекрутинга, которая позволяет подойти игроку к любому NPC в игре и пригласить его в вашу группу, а значит и играть за NPC. Среди игровых персонажей могут быть британские полицейские, футбольные хулиганы и шпионы в стиле Джеймса Бонда, а также другие личности.

Завтра состоится прямая трансляция события Ubisoft Forward, в котором компания расскажет все подробности о новой игре, а также новости из игровой индустрии. Возможно, компания расскажет когда выйдет игра, так как она была перенесена на неопределенный срок.

Комментарии и отзывы Watch Dogs Legion
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