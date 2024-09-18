Появились первые снимки Nintendo Switch 2

Сегодня на просторах интернета появились первые снимки конструкции портативной консоли Nintendo Switch 2, которые, якобы, были получены на фабрике, где данную игровую консоль на текущий момент производят. Эти фотографии были опубликованы на неком секретном сервере Discord китайским пользователем, который получил их от человека, связанного соглашением о неразглашении. Вероятно, этот пользователь действительно работает на одном из заводов, на котором данную консоль на текущий момент собирают, и ему как-то удалось сделать снимок приставки в процессе сборки. Судя по снимкам, дизайн консоли соответствует предыдущим слухам — она больше по размеру, чем оригинальная приставка, имеет более крупный экран и магнитные боковые крепления для новых контроллеров Joy-Con.

Вместе с фотографиями предположительно самой консоли также были представлены характеристики Nintendo Switch 2, которые тоже подтверждают некоторые слухи последних месяцев. В частности, сообщается о 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти для хранения контента. К сожалению, пока неизвестно, какой именно процессор будет использоваться в этой консоли, но если эти характеристики правдивы, то в скором времени мы можем узнать больше о возможностях новой системы. К сожалению, опубликовать на сайте слитые фотографии не представляется возможным — на просторах интернета уже появилась новость о том, что представители Nintendo посредством системы блокировки контента удалять такого рода посты.
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