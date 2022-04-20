Появились первые спецификации нового датчика Sony IMX989

Сообщается, что Sony работает над новой флагманской серией сенсоров для камер смартфонов. Ожидается, что долгожданная серия датчиков IMX9 будет запущена в этом году. Согласно утечке, 50-мегапиксельный сенсор будет называться IMX989 и будет иметь размер, близкий к 1 дюйму. По слухам, датчик станет ежегодным флагманом Sony и как ожидается, дебютирует с грядущим флагманским смартфоном Xiaomi 12 Ultra. Смартфон может быть запущен в мае этого года и сменит прошлогодний Mi 11 Ultra.

По словам информатора, 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX9 будет иметь обозначение IMX989. Этот высококачественный датчик может иметь размер 1 дюйм. Точные данные о дате запуска сенсора Sony IMX989 на данный момент недоступны.
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