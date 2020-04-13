Появился новый стандарт сети 800 Gigabit Ethernet

Ethernet Technology объявил о новом стандарте сети - 800 Gigabit Ethernet. Это значительный скачок в технологии Ethernet, она использует физические линии, а их всего 8 по 106,25 Гб/с. Это позволяет увеличить скорость до 800 Гб/с.

В теории, технология сможет передавать файлы размером в 100 Гб через Ethernet за одну секунду. Основными клиентами нового стандарта, станут центры обработки данных. Стоимость стандарта будет невероятно высока. Дата выхода нового стандарта не объявлена, но так как она использует сегодняшние стандарты, это может произойти в ближайшее время.