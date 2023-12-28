Появился первый чехол для Apple Vision Pro

В июне на мероприятии WWDC 2023 компания Apple анонсировала свою передовую гарнитуру Vision Pro и с тех пор компания работает с разработчиками софта над созданием приложений и видеоигр, которые позволят это устройство продавать за внушительные 3 500 долларов. А сегодня появился первый официальный аксессуар для Vision Pro от Apple, который попал в сеть благодаря новому патенту — в нём указан условный чехол для хранения и транспортировки дорогостоящего устройства. Предназначение нового аксессуара на самом деле очень легко понять, так как он выглядит идентично фронтальной части гарнитуры Vision Pro и полностью повторяет её форму. Однако чехол защищает только переднюю часть гарнитуры, а задняя часть остается открытой.

Вероятно, аксессуар был разработан для защиты дисплея EyeSight Vision Pro, в то время как элемент Light Seal остается доступным даже при транспортировке. И, соответственно, аксессуар должен действовать как защитный чехол для гарнитуры, чтобы дисплей не поцарапался — это всё же слишком дорогой компонент системы. Кроме того, аксессуар Vision Pro также имеет небольшую вкладку на одной стороне. Вероятно, вкладка предназначена для удобного снятия аксессуара с гарнитуры. Что касается материала, аксессуар, по всей видимости, изготовлен из того же мягкого тканевого материала, который производитель использует для изготовления тряпочек для протирки дисплеев ноутбуков. Но пока что это лишь предположение от инсайдеров.
Появился первый чехол для Apple Vision Pro…
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